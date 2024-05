MACERATA Le condizioni meteo altalenanti, una festa - quella del 2 giugno - che diversamente dagli ultimi ponti di primavera, non permette gite fuori porta molto lunghe dal momento che sarà di domenica. Ma nonostante questo c’è chi guarda alle Marche, e in particolare alla provincia di Macerata, come un luogo dove rilassarsi nei primi assaggi di estate. Il termometro arriva dagli albergatori, sebbene dalla costa all’entroterra le richieste siano comunque diverse.

I numeri

«Confermo - dice Simone Iualè, titolare dell’hotel La rosa dei venti di Monte San Giusto - che per quanto mi riguarda è una stagione da incorniciare. Noi stiamo lavorando molto soprattutto con i gruppi, mentre per il 2 giugno abbiamo più prenotazioni di famiglie. Ottimi i numeri anche per l’estate: siamo sold out sia a luglio che ad agosto. Per quest’ultimo c’è ancora posto nella parte finale del mese, ma credo proprio che sarà sold out. Non dimentichiamo che ci sono anche dei gruppi che devono confermare». Iualè fa il punto anche sulla nazionalità degli ospiti: «Dall’estero per ora abbiamo lavorato con gruppi di tedeschi, olandesi e polacchi. Mentre i singoli sono sopratutto francesi e svizzeri. Gli italiani? Possiamo dire che hanno ripreso rispetto al calo dell’anno scorso. Il 2023 era la prima estate che potevano tornare fuori dopo il Covid, ora credo che qualcuno tornerà a scegliere l’Italia. Se guardiamo alle percentuali siamo su un 65% di italiani e 35% di stranieri».

Ottimismo anche in montagna: lo conferma Emanuela Leli, titolare dell’albergo diffuso di Sarnano Le Sibille del borgo, dell’albergo La Capanna di Bolognola e gestore della spiaggetta al lago di Fiastra. «Se il tempo ci assiste si lavora - dice -. Al lago abbiamo aperto il 25 aprile e nei weekend con il sole abbiamo lavorato. La gente chiede, non solo per il 2 giugno, ma già prenota per la stagione estiva. Si iniziano anche a vedere gli stranieri nei giorni feriali e questo ci sta facendo pensare a una possibile apertura anche infrasettimanale.

Le richieste

Richieste anche per l'albergo diffuso: «Molta gente che viene da fuori regione, soprattutto dal nord Italia. La maggior parte chiama sotto data, molti sono interessati al 2 giugno per un weekend alla scoperta del borgo ma anche della natura. E su questo Sarnano ha molto da offrire con le cascatelle. Per l’estate stanno chiamando soprattutto per agosto, mentre luglio è ancora più tranquillo».

La cartina al tornasole del successo che sta riscuotendo il turismo lento su cui il Maceratese punta ormai da diverso tempo è la struttura che Leli gestisce a Bolognola: «Quest'anno durante la settimana abbiamo iniziato a lavorare molto bene con il Grande anello dei Sibillini e in questo caso la maggior parte è rappresentata da stranieri che lo percorrono sia in bici che a piedi. Mentre per Fiastra e Sarnano chiedono il Cammino dei Cappuccini e quello delle Terre mutate».

Servirà più tempo e soprattutto il caldo per le richieste verso il mare, come spiega Angela Savoretti dell’Hotel Mondial di Porto Recanati: «Innanzitutto il 2 giugno è un ponte strano, perché capita di domenica. Quindi non abbiamo molto movimento, ma credo che le telefonate siano dettate dal meteo. Dieci giorni fa si sono fermate le prenotazioni per l’estate poiché le piogge non ci hanno aiutato, soprattutto visto che lavoriamo con i turisti del Nord. Il mese di agosto è più richiesto, luglio un po’ meno. Ma anche nel caso di agosto il periodo più richiesto è dopo il 16: fino all’8 è più tranquillo».