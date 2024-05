MACERATA Aperitivi Europei, autentico boom di presenze in città per l’edizione 2024, un successo che è stato favorito anche dal meteo: temperature miti che hanno dato un’ulteriore spinta alla manifestazione. Giovani e meno giovani provenienti anche dall’hinterland e da fuori provincia, hanno affollato il centro storico di Macerata ma pure alcune aree decentrate dove diversi locali hanno aderito agli Aperitivi.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Urtato da un'auto vola a terra con la sua moto: trentenne portato all'ospedale di Torrette, è grave LA STRUTTURA Cozoma di Macerata, riapre a fine mese il mattatoio: «Ora servono i fondi per la sistemazione»

L’impegno

Nelle serate di giovedì e venerdì anche l’organizzazione logistica e quella legata alla sicurezza si è mostrata collaudata e rodata per far fronte a questo afflusso eccezionale di persone in città, ben gestito da polizia di Stato, carabinieri e dalla polizia locale. In azione anche le associazioni di volontariato che hanno affiancato il Comune nell’organizzazione di questo appuntamento. Il personale della polizia locale è stato impegnato pure nel progetto “Lifeaddicted”, che mette in rete attori del settore pubblico e privato all’interno di una strategia condivisa dedicata a prevenire e contrastare, attraverso l’informazione ai giovani, l’incidentalità stradale legata a droghe e alcol, mentre il Comune ha promosso la conoscenza del progetto Neet.Less.

Sulla sicurezza il bilancio delle prime due giornate degli Aperitivi europei è stato positivo: tutti i locali hanno rispettato i regolamenti emanati mentre alcuni problemi, ma limitati, si sono verificati con qualche ragazzo che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo.

Ai giardini Diaz, inoltre, momenti di tensione con alcuni giovani che si sono spintonati. Invece otto multe, giovedì e venerdì sera, sono state elevate nei confronti di giovani che hanno orinato nei vicoli nonostante la messa a disposizione di bagni chimici (a sei è stato contestato l’imbrattamento, a due - colti in flagranza - gli atti osceni o contrari al pudore). Cinque i verbali per detenzione di vetro: avevano portato gli alcolici da casa.