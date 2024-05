ANCONA Prendete gli abitanti di Ancona (99mila) aggiungete quelli di un comune confinante come Agugliano (4.600) e immaginate - come puro esercizio statistico - che tra vent’anni non ci siano più. Poi ripetete la simulazione a 50 anni e togliete dalla mappa demografica i residenti non solo del capoluogo di regione, ma anche quelli delle altre principali città, da Pesaro a Fano, da Macerata a Fermo ad Ascoli: 370 mila residenti in meno. È quanto potrebbe accadere, se dovesse continuare l’inverno demografico, secondo le proiezioni dell’ultimo rapporto Istat 2024, che fotografa la situazione del Paese e delle regioni.

«Le previsioni demografiche di lungo periodo - si legge nel quarto capitolo, quello dedicato ai territori - indicano infatti un rafforzamento della tendenza allo spopolamento e all’invecchiamento». Nell’arco dei prossimi 20 anni (1° gennaio 2042), la popolazione residente in Italia potrebbe ridursi di circa 3 milioni di unità (-5%), e in 50 anni (1° gennaio 2072) di oltre 8,6 milioni (-20%). Al netto di Lombardia, Emilia-Romagna e delle province autonome di Bolzano e Trento – per le quali si prevede un incremento – altrove «dovrebbe proseguire la decrescita», che per le Marche è stimata, vedendo i grafici, intorno al 7% (quasi 104mila residenti) in uno scenario a 20 anni e vicino al 25% (370mila) nella proiezione a 50 anni.



La popolazione delle Marche (1.484.298 al 31 dicembre scorso) è scesa nell’ultimo decennio del 4,2%, molto più della media italiana (-1,8%) mentre nel decennio precedente era salita del 6,6%. Il calo è dovuto soprattutto al saldo naturale (differenza tra nati e decessi) negativo, che nel decennio 2012-‘22 ha registrato un -5,1% e solo in parte è compensato dal saldo migratorio (+1,9%). Oltre allo spopolamento, le Marche fanno i conti con l’età sempre più elevata della popolazione. L’indice di invecchiamento (il rapporto percentuale tra popolazione over 65 e di età 0- 14 anni) è salito nell’ultimo decennio da 171,6 a 218,8 (+27%) ed è decisamente più alto della media Italia (193,1).



Il report dell’Istat misura anche, confrontando la situazione dei territori, la presenza delle strutture sanitarie e la loro accessibilità. La presenza di ospedali nella nostra regione (1,21 per 100mila abitanti) è leggermente superiore alla media italiana (1,08) in un panorama dove il grado di diffusione territoriale delle strutture ospedaliere è piuttosto elevato, con maggiori concentrazioni in prossimità delle città metropolitane di Milano, Roma e Napoli. In Umbria, Calabria e Sardegna la disponibilità di ospedali per 100mila abitanti è più elevata, sopra a 150.

L’accessibilità dei residenti ai servizi ospedalieri è superiore alla media nazionale, per il Centro-Nord, in regioni come Liguria (con la quota più elevata di popolazione anziana), Veneto, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Lombardia, a cui si aggiungono Campania e Puglia per il Mezzogiorno. E le Marche? Nella nostra regione il 70% della popolazione (anche se concentrato solo nel 37% dei Comuni) è in grado di raggiungere l’ospedale più vicino entro 15 minuti, il 28,5% in un massimo di mezz’ora, mentre l’1,5% impiega più di 30’. Siamo messi peggio della media italiana soprattutto nella prima fascia, perché il dato Italia dell'accesso entro un quarto d’ora è sensibilmente più alto, intorno all'83%.



Nel report Istat le Marche figurano nel lotto di regioni (con Puglia, Basilicata e Calabria, Umbria, Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Provincia autonoma di Trento) che mostrano una quota maggiore di musei intervenuti per facilitare l’accesso fisico e supportare la visita a persone con disabilità. Per tutti gli indicatori considerati, i musei dei grandi centri urbani presentano un livello di accessibilità quasi tre volte superiore a quello dei musei dei piccoli e medi centri.



Il report misura anche la raggiungibilità degli edifici dedicati all'istruzione. Nelle Marche, dove le scuole sono 1.716, è giudicata molto buona nel 43,2% dei casi (33,7 la media Italia) critica nel 15,3% (26,5 media Italia) mentre l’11,9% delle scuole è raggiungibile solo con mezzi privati.