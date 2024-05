FERMO Annarita Pilotti a Roma per difendere la moda. Valentino Fenni a Fermo annuncia l’arrivo del tanto atteso albo dei certificatori. Il periodo non è dei migliori per la calzatura, e per la moda in generale, per cui i dialoghi tra i rappresentanti istituzionali del settore e il Governo sono sempre più serrati. Nei giorni scorsi Annarita Pilotti, presidente di Confindustria Moda, ha parlato alla Camera e alla nona Commissione del Senato per discutere lo schema di decreto legislativo sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

La richiesta

«Chiediamo al Governo di preservare, sostenere e accompagnare il settore moda verso le sfide del futuro» ha affermato l’imprenditrice di Porto Sant’Elpidio nel corso dell'audizione al Parlamento. Il tema era la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. La presidente di Confindustria Moda ha sottolineato come la normativa italiana debba «raccordarsi con la normativa Ue, molto stringente per il settore moda». Tuttavia lo schema di decreto legislativo italiano presenta un disallineamento dei settori interessati rispetto al testo Ue. Pilotti ha chiesto dei chiarimenti in merito. Nella stessa giornata (coincidenza?) è stato finalmente attivato l’albo dei certificatori del credito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. L'albo era atteso da circa 8 mesi. Uno strumento importante per chi ha ricevuto avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate per il periodo 2015-2019.

La spada di Damocle

«Molte nostre aziende associate si sono trovate questa spada di Damocle sulla testa solo perché le regole non erano chiare. Ora ci sono gli arbitri (i certificatori, ndr) che dovranno ristabilire la correttezza. Che sono certo riguarda la stragrande maggioranza degli imprenditori» commenta Valentino Fenni, presidente dei calzaturieri di Confindustria Fermo e vicepresidente di Assocalzaturifici. Le aziende potranno avvalersi di questo strumento per evitare il controllo del fisco. «Gli imprenditori, collegandosi al sito del Mimit, potranno selezionare il certificatore e versare i servizi di segreteria. Questo ovviamente riguarda chi ha investito in ricerca e sviluppo, design e ideazione estetica» ribadisce il presidente dei calzaturieri fermani. Fenni sottolinea però come «l’albo non chiuda tutta la questione. Ora sono necessarie le linee guida e agire sull'Agenzia delle Entrate, che ha aumentato la pressione. In una fase così complicata, segnata da un calo di ordini che sta causando un aumento vertiginoso di richieste di ore di cassa integrazione, il poter risolvere contenziosi che pesano anche per centinaia di migliaia di euro sarebbe una boccata di ossigeno».

L’intesa

«Il risultato - riprende - è stato raggiunto grazie a un’azione sinergica. Ed è quello che dobbiamo riscoprire a livello marchigiano, penso all’asse che stiamo rafforzando con le territoriali di Macerata e Ascoli Piceno, e poi nazionale. I distretti ormai hanno tutti gli stessi problemi, lo ha ricordato bene la presidente di Assocalzaturifici Giovanna Ceolini» conclude Fenni.