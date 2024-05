Riordina la successione logica della sequenza, Giorgio Calcagnini. «Se la popolazione diminuisce, i paesi si svuotano, non c’è forza lavoro, il territorio non si sviluppa». Per il rettore dell’Università di Urbino è l’evidenza: «La demografia è una scienza esatta».

Così come rigorose e puntuali sono le conseguenze che genera l'inarrestabile decrescita delle nascite.

«Non dovremmo interrompere la catena economica. Se il calo della manodopera non viene compensato da lavoratori che arrivano da altre regioni, le imprese sono costrette a chiudere o a trasferirsi».

Altro effetto collaterale?

«La distribuzione sul territorio. Assisteremo a una ulteriore riduzione degli abitanti nei luoghi con meno servizi, ovvero nell’entroterra, che soffre lo spopolamento più di altre aree. Perché una giovane famiglia dovrebbe decidere di vivere in una zona interna?».

Definisce il perimetro d’un circolo vizioso: non restano, non fanno figli, è il deserto.

«Se non ci sono le famiglie, inoltre, il commercio non ha ragion d’essere».

Metta in moto un elemento che potrebbe cambiare il verso di questa storia in perdita.

«L’università: ha un ruolo essenziale. Chi va a studiare altrove, a Milano per esempio, poi non torna».

Far leva sulla formazione accademica è una strategia per riequilibrare il dato?

«Certo, bisogna rendere attrattivi i nostri atenei per i giovani marchigiani e per quelli che potrebbero sceglierli venendo da fuori. Terminato il ciclo di studi, quei ragazzi potrebbero decidere di restare».

Soprattutto potrebbero diventare la linfa delle produzioni locali.

«Esatto. Potrebbero lavorare qui e crearsi un focolare domestico. Tuttavia non è ancora stata imboccata questa strada».

Si spieghi.

«Il rapporto Anvur, sullo stato del sistema universitario e della ricerca, alla voce Marche dà un saldo negativo tra gli studenti in entrata e quelli in uscita».

Iniziamo oggi a correggere il tiro: quanto tempo ci vorrà per convertire l'inverno demografico in un autunno?

«Saranno necessari 10 o 15 anni per poter osservare una variazione. Per spostare di un minimo l'asticella servono anche i servizi, le strade. È tutto concatenato».