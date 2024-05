ANCONA Il paleggiamento della discordia divide Portonovo. Operatori e ambientalisti su due fronti opposti, tra chi chiede di riavere indietro la spiaggia che il mare si è portata via e chi guarda alla salvaguardia della natura e denuncia il ratto della spiaggia libera. Abbastanza perché il caso arrivi in consiglio comunale, probabilmente nella seduta del 29 maggio. Con ordine, però.

Lo scenario



È una baia dalla geografia stravolta quella che ha accolto ieri mattina gli anconetani, nel primo fine settimana di pre-estate. I cambiamenti più evidenti nel tratto di spiaggia dopo Torre de Bosis, dove le correnti hanno sottratto la sabbia agli stabilimenti più vicini alla Chiesa di Santa Maria e l’hanno poi depositata nella spiaggia libera, quest’anno in versione maxi. Ancora per poco, in teoria. Il sindaco Daniele Silvetti incontrerà oggi i suoi tecnici per discutere del contrasto al fenomeno dell’erosione a Portonovo. Si parlerà anche di paleggiamento, ovvero lo spostamento di materiale sabbioso da dove il mare l’ha portato a dove le correnti l’hanno prelevato.



L’intervento



L’idea è quella di intervenire a metà giugno, di notte. «Io non so cosa abbia intenzione di fare il Comune ma so che questo è un intervento che va fatto» dice Marcello Sonnino, titolare della Capannina. Il suo è lo stabilimento di gran lunga più danneggiato dal fenomeno erosivo. Usa un’iperbole: «O l’amministrazione sblocca la situazione o finisce che quest’estate mi ci incateno io davanti al Comune». D’accordo sono anche i suoi vicini di stabilimento. «Se c’è da fare qualche sacrificio lo facciamo. Non sappiamo se capiterà anche ad altri» sostiene Ezio Giacchetti dell’omonima spiaggia. «Bene che venga sdoganato il paleggiamento, ma che sia per tutti» integra Paolo Bonetti, SpiaggiaBonetti. Per chiunque si trovi in difficoltà a causa dell'erosione, anche in futuro. Accettano di buon grado, insomma, la scocciatura di dover ogni sera riporre ombrelloni e sdraio per far spazio ai mezzi di cantiere. Un’interrogazione sul tema, a firma Francesco Rubini (Altra idea di città), verrà affrontata nel prossimo consiglio comunale. «Il paleggiamento è un’operazione scandalosa, finanziata coi soldi pubblici ed a solo beneficio dei privati» tuona Rubini. «Se proprio devono farlo, che se lo paghino loro». Non solo.



I dubbi



L’idea di prendere la sabbia dalla spiaggia libera non piace agli ambientalisti del Comitato Mezzavalle Libera. Il presidente Claudio Molinelli spiega: «Per una volta che la spiaggia libera ha qualcosa in più di quella privata, perché deturparla e portare tutto il materiale altrove?». «Ricordiamoci che è arrivato prima il mare degli stabilimenti» è la massima di Rubini. Che conclude: «Vorrei provare ad evitare che Portonovo possa diventare il giardino privato di qualcuno». Ma il tema è anche un altro. In un post su Facebook, Rubini si chiede se siano legittimi o meno i paletti di delimitazione posti dallo stabilimento La Capannina (non lo cita ma la foto è quella) nei pressi della linea di costa.

«Gli stabilimenti balneari devono consentire il libero accesso e transito per raggiungere la battigia» scrive il consigliere, postando la foto di un passaggio ridotto al lumicino. «Voglio capire» ci spiega, se quanto fatto da Sonnino è lecito o meno. Dal canto suo, il balneare respinge le accuse. «Spero che il Comune smentisca» dice. La notizia è arrivata anche alla Capitaneria di Porto, che venerdì ha effettuato un sopralluogo ed ora farà tutte le verifiche documentali del caso. L'appetito vien mangiando o il buongiorno si vede dal mattino. Poco cambia: se questo è l'antipasto, l'estate si preannuncia rovente.