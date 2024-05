CIVITANOVA Traffico in tilt ieri pomeriggio in corso Umberto I. A determinare una coda per tutta la lunghezza della strada, con rallentamenti in via Regina Elena e all’imbocco del sottopasso della Castellara, i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale.

La carreggiata

Rifatte le strisce pedonali fino ai vialetti di piazza XX Settembre, con conseguente restringimento della carreggiata durante la verniciatura e il necessario tempo di asciugamento. Per cui nella principale strada del centro si poteva procedere solo a passo d’uomo. Lamentele per la scelta dell’orario di esecuzione dei lavori. A complicare le cose, i lavori in via Zara, traversa di corso Umberto che avrebbe permesso la deviazione verso viale Matteotti senza dover arrivare fino in piazza. È chiusa da tempo e lo sarà fino alla prima settimana di luglio, piena stagione estiva.

I tempi

I tempi per la realizzazione dei condotti sotterranei e del nuovo asfalto si sono allungati. E, come due estati or sono in occasione della realizzazione dei nuovi marciapiedi in via Duca degli Abruzzi (terminati a settembre inoltrato), residenti e commercianti si sono ribellati. Così, per cercare di alleviare i disagi, con apposita ordinanza la comandante della polizia locale, Daniela Cammertoni, ha deciso per l’inversione di marcia in via Lauro Rossi. Dunque da ieri sarà percorribile da ovest verso est, vale a dire dal sottopasso della Castellara verso viale Matteotti. In via Regina Elena è stato messo lo stop, con possibilità di svolta a sinistra. In questo modo, si può evitare di fare il corso e si apre una via verso est prima di piazza XX Settembre. Però da via Rossi è impossibile raggiungere i parcheggi di via Da Vinci e proseguire verso sud tramite il lungomare.

Dunque previsto un varco da via Fiume, dove è vietata la sosta in entrambe i lati. Necessario anche prevedere una via alternativa per gli autobus, visto che dal terminal di Cristo re passavano in via Rossi. Ora dovranno arrivare fino a via Spontini per poi prendere via Regina Elena e, da qui, il corso. Saranno istallati dissuasori di sosta agli incroci delle suddette vie. Ieri grande confusione con diverse auto che imboccavano via Lauro Rossi con il vecchio senso, dunque contromano.