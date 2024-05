PORTO RECANATI «Mio figlio stava fotografando la luna quando un gruppo di ragazzini si è scagliato contro di lui. È stato picchiato con una violenza inaudita. Uno gli ha sferrato un pugno al volto e altri, una volta caduto a terra, lo hanno preso a calci». È il racconto choc della mamma di un 18enne della provincia di Macerata vittima del parapiglia avvenuto sabato scorso, intorno alle 23, sul lungomare di Porto Recanati.

La ricostruzione

«È stato un raid improvviso. Mio figlio stava su un muretto insieme ai suoi amici, un gruppetto di dici persone. A un certo punto sono arrivati più di venti ragazzini, dovrebbero aver avuto circa 14 anni - spiega la donna -. Alcuni erano di origini nordafricane. Senza alcun motivo lo hanno aggredito, i suoi amici sono corsi a difenderlo ed è nato un parapiglia, anche altri sono stati picchiati, per fortuna senza aver riportato particolari conseguenze. Nel frattempo sono arrivati anche altri amici di mio figlio. Da quello che ho saputo questi ragazzini da diverso tempo stavano dando fastidio alle persone in giro».

La donna è sconvolta: «Abbiamo chiamato i carabinieri, che sono subito intervenuti. Sul posto siamo arrivati anche noi genitori». Il 18enne è stato accompagnato in auto al punto di primo intervento dell’ospedale di Loreto. «Perdeva sangue dalla bocca e da una tempia - continua la madre -. I medici, visto che aveva problemi a un occhio, mi hanno consigliato di portarlo a Torrette per effettuare una Tac, così siamo andati ad Ancona. Ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni. È incredibile quello che è successo. Mio figlio e i suoi amici volevano solo concedersi una serata all’insegna della spensieratezza passeggiando sul lungomare di Porto Recanati. Per fortuna nessuno degli aggressori era armato».

Come riferito ieri, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire ai responsabili dell’accaduto. «Sono fatti che, purtroppo, saltuariamente avvengono - aveva affermato domenica scorsa il sindaco Andrea Michelini -. La settimana precedente in centro, ma in questo caso di pomeriggio, era avvenuto un episodio simile. Un caso di bullismo: un gruppetto di ragazzini era stato accerchiato da loro coetanei. Un mese fa ho fatto presente il fenomeno durante il tavolo per la sicurezza in prefettura dedicato ai Comuni costieri». Nel corso della stagione estiva verrà ulteriormente potenziata l’attività di controllo del territorio.