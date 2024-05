Cingoli, i cani da caccia precipitano nel dirupo: trovati col Gps, cordata per salvarli

CINGOLI - I cani da caccia precipitano nel dirupo: trovati grazie al collare Gps, cordata dei vigili del fuoco per salvarli.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 8.30 circa a Cingoli in zona Monte nero (Mano del Diavolo) per il recupero di due cani da caccia caduti in un dirupo. Le squadre di Tolentino e Apiro, con il supporto della squadra SAF proveniente dalla sede centrale, hanno dapprima individuato, tramite il collare Gps, i due cani e successivamente recuperati con tecniche specifiche e consegnati al proprietario.