Moira Canigola, Nuovamente per Monte Urano, perché si è candidata?

«Fino a poco tempo fa non era ipotizzabile un terzo mandato e avevo considerato un futuro diverso. Quando il gruppo politico di lavoro mi ha individuata come candidata, non potevo certo tirarmi indietro. Ho scelto di accettare, grata a chi ha sempre riposto fiducia in me, accantonando i miei piani personali per servire ancora una volta la mia comunità».

Cosa pensa di poter dare a Monte Urano?

«Sicuramente tanta esperienza, delle competenze specifiche, una conoscenza dettagliata delle procedure e dei problemi del nostro comune. Una grande attenzione all'amministrazione della cosa pubblica».

Qual è la sua priorità per Monte Urano?

«Restare una comunità solidale dove nessuno rimane indietro. Le difficoltà del vivere di questi anni devono essere in qualche modo contenute dando a tutti la possibilità di una vita dignitosa».

La prima cosa che farà una volta eletta sindaca...

«Dare avvio ai tanti lavori che ad oggi sono in corso di progettazione (prima fra tutti la nuova scuola) ed essere a completa disposizione dei cittadini tutti i giorni, come ho fatto negli ultimi dieci anni, per ascoltare, intervenire e cercare soluzioni».

Qual è il punto di forza del suo programma elettorale?

«L’attenzione ai più giovani che costituiscono il nostro futuro, alle famiglie per aiutarle nell’affrontare le sfide quotidiane e l’attenzione agli anziani e ai soggetti con una maggiore fragilità».

Cosa pensa del candidato Claudio Moretti?

«Credo che debba avere un rapporto più trasparente e chiaro con la cittadinanza e dire chiaramente che i suoi riferimenti politici sono a destra, evitando di nascondersi dietro un falso civismo. La chiarezza è il contratto migliore che si possa sottoscrivere con la cittadinanza fin dall’inizio».

Cosa pensa del candidato Andrea Leoni?

«Credo che debba essere coerente con il programma che ha presentato e non illudere i cittadini con la promessa di opere ed attività non di competenza del comune e al di fuori della comunità monturanese. È corretto raccontare una visione, è grave illudere gli elettori. Penso sia un frontman».

Ci può spiegare la proposta Patto di Collaborazione?

«Un esempio è un patto di collaborazione tra un’associazione per la realizzazione di momenti di gioco libero e a basso impatto in termini di allestimento, dedicati a bambine, bambini e adolescenti nei territori dei quartieri cittadini. Oppure un patto di collaborazione con alcuni cittadini e/o un’associazione per la gestione di un’area verde».

Perché i monturanesi dovrebbero votarla?

«Perché mi hanno conosciuta e sanno che non prometto cose irrealizzabili. E sanno anche che non ho gestito l’amministrazione per interessi personali o di pochi, ma che ogni scelta (anche se a volte può non piacere) è portata avanti nell’interesse dell’intera comunità.