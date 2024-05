Falconara, non basta lanciare cocaina e bilancino dalla finestra: coppia arrestata per spaccio

FALCONARA - Provano a disfarsi delle prove dello spaccio lanciando tutto da due fineste diverse, ma i carabinieri di Falconara recuperano tutto. Una coppia del posto, lui quarantanovenne e lei quarantaquattrenne, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di cocaina in concorso.

La donna ha gettato due calzini, uno avvolto dentro all’altro, con al suo interno un bilancino di precisione ed un involucro contenente cocaina, del peso lordo di grammi 4,5 circa; l’uomo ha gettato materiale per il confezionamento ed un miniphone. La successiva perquisizione nei loro confronti e nella loro abitazione, ha permesso di rinvenire altro materiale per il confezionamento delle dosi oltre a 1.900 euro in contanti.

Perquisizione locale svolta anche con l'ausilio di unità cinofila della Polizia di Stato, che era impiegata nel dispositivo alto impatto.

Con il rinvenimento della sostanza stupefacente, del materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi oltre al denaro in contanti costituito da banconote di vario taglio, tutto sottoposto a sequestro penale, i coniugi sono stati dichiarati in stato di arresto.

Il Giudice monocratico ha convalidato l'arresto dei due coniugi, applicando nei loro confronti la misura dell'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria presso la Tenenza Carabinieri di Falconara Marittima.