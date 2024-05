ANCONA Come base dello spaccio aveva scelto una panchina lungo il viale della Vittoria. In particolare, stando ai riscontri degli investigatori della Squadra Mobile, era solito piazzarsi all’incrocio con via Orsi per incontrarsi con i clienti in cerca di dosi di cocaina. Quel via via sospetto è stato fermato mercoledì pomeriggio dagli agenti della questura, che hanno arrestato per spaccio un 29enne tunisino, residente proprio nel quartiere adriatico.

Il sequestro

In tutto, i poliziotti hanno sequestrato 40 grammi di cocaina, parte dei quali suddivisi in dosi, 7mila euro in contanti, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga. L’attività investigativa degli uomini guidati dal vice questore Carlo Pinto è partita dopo aver notato movimenti sospetti ruotare attorno al 29enne, che lavora come muratore. Il tunisino, stando a quanto riscontrato, faceva tappa sempre su una panchina. Era lì che i giovani clienti anconetani lo attendevano.

Al momento del blitz di mercoledì, gli agenti hanno braccato il pusher proprio sul viale. Con uno scatto improvviso e spintonando gli operatori, ha cercato di fuggire e disfarsi di tre dosi di cocaina che deteneva nelle tasche dei pantaloni, gettandole in terra. Gli operatori lo hanno immobilizzato, recuperando anche le dosi di droga gettate a terra.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, all’interno dell’armadio della camera da letto, 21 involucri termosaldati in cellophane trasparente contenenti cocaina: i 16 grammi erano celati all’interno di un calzino. È stato ritrovato anche un frammento di cocaina più grande, avvolto sempre nel cellophane, contenente cocaina pura per più di 22 grammi. In un altro cassetto dell’armadio gli agenti hanno scoperto un bilancino di precisione, forbici e altro materiale per il confezionamento. Sotto sequestro sono finiti pure 7mila euro in contanti: erano in un calzino. Il tunisino è stato collocato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.