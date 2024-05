Piergiorgio Lupi, candidato sindaco per la lista “Amandola di nuovo”, quali sono i punti che ritiene prioritari del vostro programma?

«I servizi dell’istruzione, in collaborazione con la dirigenza scolastica e sfruttando nuovi spazi comunali liberi, ampliando l’offerta museale, sfruttando i bandi europei e regionali per la promozione turistica».

Poi?

«Importante recuperare un rapporto costante con i cittadini. Vogliamo creare tavoli di confronto permanenti con gli amandolesi, per avere un continuo riscontro sull’operato e raccogliere spunti. Instaurare dei “patti” con i quartieri e le frazioni».

Quali azioni prioritarie nei settori economico, occupazione e ambiente?

«Vogliamo completare ed implementare il progetto del Centro Commerciale Naturale, facilitando i turisti nella ricerca dei negozi che aderiscono, segnaletica, pagina web dedicata e promozione. Per l’ambiente ridurre gli sprechi della pubblica illuminazione e adeguarla. Poi un censimento del patrimonio arboreo del comune per un piano di manutenzione. Creare un contratto di fiume, che renda partecipi gli enti che si affacciano sul Tenna per una gestione territoriale. Quindi puntare su una connessione web veloce, per favorire lo smartworking. Ciò può spingere anche il ripopolamento, per il quale bisogna fare rete con gli altri comuni».

Come migliorare la sanità?

«Abbiamo una visione territoriale. Puntare sul nuovo ospedale di area disagiata che abbia tutti servizi adeguati, soprattutto un vero pronto soccorso. Servizi di base territoriale come un maggiore raccordo con i medici di base, l’istituzione degli infermieri di comunità e figure amministrative da affiancare. Lavorare con i comuni limitrofi per ottenere il Distretto Sanitario dei Sibillini.

Le opere pubbliche rilevanti?

«Dobbiamo accelerare la ricostruzione pubblica. Essenziale il recupero rapido di infrastrutture e zone del centro storico e delle frazioni. Continuare tutti i progetti in essere, valutando eventuali miglioramenti. Poi la viabilità monitorando i progetti in realizzazione e della pedemontana e della Monti-Mare.

Quali politiche giovanili e per la terza età?

«Per gli anziani collaborare con l’associazione esistente. Creare uno sportello per assisterli nelle pratiche on line, miglioramento del servizio di trasporto per il mercato settimanale, valutare con i medici di base e ambito sociale 24 la creazione di uno sportello di ascolto per le loro esigenze. Per i giovanissimi vogliamo rafforzare il consiglio e sindaco dei ragazzi ampliando il fondo a disposizione. Poi uno sportello on line che incroci domanda e offerta per la fascia post scolastica».