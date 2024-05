PORTO SAN GIORGIO - Casa allagata, i vicini chiamano i soccorsi. Il fatto si è verificato nella tarda mattina di ieri, quando da un appartamento situato nel centro città, in via Properzi, è iniziata a fuoriuscire acqua dal piano superiore che si è poi velocemente propagata lungo le scale, raggiungendo anche le altre abitazioni. I condomini, accortisi della presenza di acqua, hanno subito dato l'allarme.

Prima hanno suonato il campanello dell'appartamento dal quale sembrava provenire l'acqua, ma dato che non rispondeva nessuno e che il flusso d'acqua non si arrestava, si sono visti costretti a chiedere aiuto ed hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed anche un'ambulanza, nel caso vi fosse qualcuno all'interno dell'abitazione che si fosse sentito male. I vigili del fuoco, con la scala, si sono introdotti all'interno dell'appartamento dove non vi era nessuno ed hanno così fermato l'acqua che scorreva inarrestabile. Paura e sgomento da parte dei condomini che hanno assistito alla scena, cosa che peraltro non è neanche la prima volta che si verifica nello stesso palazzo. Un caso già segnalato più volte e legato al comportamento di un condomino. L'episodio, ha allarmato tutta la zona pensando alla sicurezza e all'incolumità dei residenti nella palazzina.