PORTO SAN GIORGIO Giardino d'estate, gara deserta. L'affidamento dello spazio di proprietà comunale, per il quale era stata indetta una gara ad hoc, non ha avuto alcun tipo di esito se non la constatazione che nessuno ha presentato la domanda. Entro i termini non sono pervenute candidature all'avviso pubblico.

APPROFONDIMENTI DOPPIA FESTA Da Usa e India per sposarsi a Petritoli: la favola del borgo fermano per dire «Sì, lo voglio». Merito della strategia turistica del Comune LA SICUREZZA Fermo, Riviera invasa dai pusher, residenti in pressing: «Qui un presidio di polizia»

La presentazione della domanda per partecipare al bando è scaduta lunedì alle 11. Lo spazio, a due passi dal centro cittadino, rappresenta una risorsa per la comunità, sia perché si trova dietro la scuola e da sempre è un luogo di ritrovo per i più piccoli, sia perché è dotato al suo interno di un chiosco che consente di svolgere attività commerciale.

Il periodo

La presenza di un nuovo concessionario, dopo oltre un anno, garantirebbe, oltre alla gestione dell'attività commerciale, anche la manutenzione dell'area provvista di verde e di spazi funzionali a far giocare i bambini. È prevista infatti, la gestione di un chiosco destinato all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'obbligo per il concessionario della pulizia del giardino (esclusa la manutenzione del verde) e degli annessi servizi igienici pubblici nel periodo di apertura del chiosco.

Da parte dei cittadini resta il rammarico per tale struttura che ormai risulta vuota da troppo tempo. In passato, durante la scorsa estate, veniva per lo meno lasciato aperto il cancello affinché i ragazzi potessero usufruire del giardino durante la stagione estiva. Forse a breve verrà riproposto un altro bando. Di certo, uscire a maggio con un bando del genere, può essere rischioso perché il fatto di essere troppo a ridosso della stagione, può dissuadere gli eventuali interessati.

Stesso discorso per il bando che dovrebbe essere fatto per il chiosco delle Canossiane, il quale dovrebbe uscire a breve. Invece, in vista dell'estate, almeno sul fronte dei parcheggi, l'amministrazione si sta dando da fare per il reperimento di spazi aggiuntivi e in vista di un numero maggiore di presenze in città. La giunta ha pensato di utilizzare l'area parcheggio in via Marche. Si tratta di un'area di proprietà di privati che come già avvenuto in passato, potrebbe essere utilizzabile tramite un comodato d'uso gratuito. Naturalmente, l'ultima parola spetta ai privati. In passato l'accordo è andato in porto e con ogni probabilità avverrà anche quest'anno, cosa che consentirebbe di garantire centinaia di posti auto in quella che sarà come sempre la stagione più calda in fatto di parcheggi.

Il caldo

Considerato che la stagione estiva è ormai iniziata e che soprattutto dopo le modifiche alla viabilità e l'inversione del senso di marcia sul lungomare, la questione parcheggi è diventata ancor più una priorità. Quindi, anche quest'anno è stata riproposta ai privati la stessa formula del comodato d'uso gratuito. Resta il fatto che, una volta reperiti i parcheggi, per dissuadere e limitare l'uso delle auto in città, sarebbe bene pianificare un sistema di collegamento e di trasporto pubblico con il centro e con il resto della città.