PORTO SAN GIORGIO - Il penultimo weekend di maggio nel segno della camminata Donna Rosa nella speranza che l’estate possa davvero decollare. Non è un fine settimana da mare come quello scorso, ma è comunque caldo ed è prevista una leggera pioggia solo a partire dal tardo pomeriggio. Nessun problema, dunque, per gli eventi in programma.

I particolari

Sono previsti oltre mille partecipanti alla XIV edizione della camminata, l'appuntamento è fissato per le ore 10 a piazza Bambinopoli. Si tratta di una manifestazione aperta a tutti in cui vengono raccolti fondi da destinare al reparto di Oncologia dell’ospedale di Fermo. Si tratterà di percorrere un tratto di 5 chilometri su lungomare Gramsci, a passo libero, al termine del quale sarà previsto un momento di ristoro e un omaggio per tutti i partecipanti alla passeggiata che sarà la t-shirt tradizionalmente rosa con il logo dell'evento. «La camminata - aveva detto nei giorni scorsi il sindaco Valerio Vesprini commentando l’iniziativa curata dall’asd Valtenna - si lega ad un progetto di benessere e cura. La nostra volontà di continuare a proporre la passeggiata a Porto San Giorgio è una scelta vincente. Camminare fa bene e rappresenta il primo passo verso la prevenzione. L'educazione al movimento è un messaggio di sensibilizzazione rivolto alla comunità per consigliare la pratica fisica e ricordare gli indubbi benefici».

Il sostegno

Le iscrizioni potranno essere effettuate anche prima della partenza a Bambinopoli, con il costo della partecipazione di 10 euro. L’iniziativa vanta il patrocinio dei Comuni di Porto San Giorgio e Ponzano di Fermo, della Provincia di Fermo ed altri primari enti, nonché del Consolato Maestri del lavoro di Ascoli e Fermo per cui è garantita una significativa partecipazione degli appartenenti alla categoria ed in particolare delle “maestre”. Il Consolato sarà rappresentato da parte del viceconsole Giovanni Amabili, della referente interprovinciale del gruppo Donne Floriana Torretti e della dirigente Marina Vita.