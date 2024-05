Investito e ucciso dall'amico al culmine di una lite con un gruppo di giovani. L'uomo arrestato per omicidio

PEDASO Sarebbe salito in auto dopo una lite con gruppo di ragazzi e nella concitazione ha investito il suo amico Giampiero Larivera di 54 anni, uccidendolo, e ferendo anche un altro giovane (D.V.) di 24 anni residente a Campofilone. Una dinamica ancora tutta da chiarire, quella della tragedia che si è consumata nella notte a Pedaso: tuttavia affiorano le prime notizie dopo il fermo per omicidio di Silvano Asuni, che è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi della sua abitazione. Un dramma avvenuto intorno all'una di notte in via Garibaldi, nella zona nord di Pedaso.