Gabicce, l'estate è già iniziata: prenotazioni in aumento, si allunga la durata del soggiorno. Presentati in anteprima in dati

GABICCE - Fervono i preparativi in vista dell’estate a Gabicce, presentati i dati dei flussi turistici della stagione 2024: arrivano segnali positivi, crescono le prenotazioni e si allunga la durata del soggiorno

La bella stagione è ormai alle porte e anche a Gabicce le strutture ricettive scaldano i motori e si preparano ad accogliere l'arrivo dei turisti. Sono segnali positivi quelli che arrivano dall'analisi dei flussi turistici in vista dell'estate 2024. Lo confermano le metriche del report consuntivo dell'Osservatorio Gabicce H-DID, realizzato nell'ambito del progetto "Gabicce Smart Destination", che vede fianco a fianco Associazione Albergatori Welcome to Gabicce, Fondazione Visit Gabicce e HBenchmark con il prezioso supporto di Riviera Banca.

L'anteprima

I dati sono stati presentati in anteprima nei giorni scorsi nel corso dell’incontro “Visit Gabicce 2024 – Esclusiva anteprima dei dati e dei progetti per la stagione” promosso dalla Fondazione Visit Gabicce. Erano presenti, tra gli altri, il presidente della Fondazione, Francesco Ceccarelli, Elisa Scola (presidente Associazione Welcome to Gabicce), Sabrina Semprini (presidente Associazione Gabicce Futura), Laura Terenzi (Presidente Associazione Gusta Gabicce) e il Sindaco di Gabicce Mare Domenico Pascuzzi.

L'Osservatorio

L'Osservatorio si è focalizzato in particolar modo sull'analisi dei flussi turistici acquisiti per il periodo 18 maggio - 14 settembre 2024. Rispetto al 2023, cresce (+1,3%) il tasso di occupazione acquisita nelle strutture alberghiere che formano la base dell'Osservatorio, Gabicce H-DID. Molto apprezzata, dai turisti che soggiorneranno a Gabicce, la formula all-inclusive (30,9%), seguita dalla pensione completa (22,9%), dalla mezza pensione (22,3%) e dai bed&breakfast (14,9%). In via generale crescono anche i ricavi medi di una singola camera, con incrementi che a seconda del trattamento scelto possono variare dal +1,6% al +11,3% rispetto al 2023. Si allunga anche la durata media della vacanza (+1,9% rispetto al 2023).

Fondazione Visit Gabicce

Anche per la stagione 2024, la Fondazione Visit Gabicce conferma l'apertura della propria sede in viale della Vittoria, dal lunedì al sabato 8.30-12.30 (fino a giugno), da giugno tutti i giorni: un punto di riferimento importante per i visitatori, uno spazio al quale rivolgersi per avere informazioni turistiche, prenotare visite guidate o tour esperienziali legati a mare, cultura, sport, enogastronomia e scoperta del territorio, accedere a servizi dedicati, acquistare biglietti per eventi, spettacoli, parchi di divertimento, autobus, oppure noleggiare una e-bike per andare alla scoperta delle meraviglie del Parco San Bartolo, da soli o assieme ad una guida specializzata. Nel 2024, gli operatori punteranno sulla formazione per affrontare al meglio le sfide di un mercato turistico in continua evoluzione e si rinnova, inoltre, la collaborazione con HBenchmark nell’ambito dell’Osservatorio Gabicce H-DID: uno strumento in grado di aggregare i dati provenienti dai gestionali (PMS) dei singoli hotel e restituisce in real time ed in forma anonima e aggregata le tendenze passate (ultimi 24 mesi) e future (12 mesi) del mercato locale.

I dati raccolti riguardano informazioni come stato della prenotazione, data inserimento, data arrivo e partenza dell'ospite, numero di persone, tipo di camera, canale di prenotazione, segmento di mercato, nazionalità e valore economico. Una risorsa preziosa, efficace e moderna per interpretare e analizzare l’andamento dei flussi turistico e pianificare al meglio le strategie da mettere in campo per accrescere l’attrattività della destinazione.