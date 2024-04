CIVITANOVA La stagione balneare, secondo il calendario fissato dalla Regione Marche, inizierà il primo maggio per concludersi il 29 settembre. Ma i 26 gradi registrati ieri a Civitanova, secondo i dati della stazione meteo dell’istituto superiore Da Vinci, hanno fatto pensare che ormai è arrivato il tempo dei bagni. Già domenica scorsa la spiaggia si era riempita di amanti della tintarella per la prima prova costume dell’anno: ieri le scene si sono ripetute, anzi diventate più numerose.

APPROFONDIMENTI IL RAID Civitanova, blitz di fuoco in una casa vacanze: gesto intimidatorio, nel mirino gli ospiti in affitto L'IMPATTO Schianto tra moto e camion a Visso: centauro a Torrette in eliambulanza. Ferito anche il conducente del mezzo pesante

Gli stabilimenti

Non tutti gli stabilimenti balneari sono aperti ma non è ancora tempo di caccia a sdraio e lettino. In tanti ieri hanno comunque sfoggiato il costume e approfittato del primo bagno al mare. Come detto, dal primo maggio inizieranno anche i servizi in spiaggia. Il periodo indicato dalla Regione rappresenta la stagione di balneazione, cioè il periodo in cui sono sottoposte a monitoraggio continuo le acque dell’Adriatico (per quelle fluviali bisognerà attendere il 22 giugno). A eseguire le attività di campionamento e analisi delle acque per la valutazione della loro conformità, durante la stagione di balneazione, e per la loro classificazione al termine della stagione, provvede l’Arpam, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche. L’inizio della campagna è più che confortante visto che su 254 acque balneari monitorate, 244 sono classificate di qualità eccellente.

Le zone

Ci sono anche le zone di Civitanova che hanno fatto registrare questa altissima qualità. L’unico problema è rappresentato da alcuni scolmatori che si aprono durante piogge insistenti (in particolare lungo il fosso Castellaro) portando quindi acqua contenente batteri della campagna in mare invece che verso il depuratore. Ma non è certo un problema di questi giorni. Molti stabilimenti, soprattutto del lungomare sud, sono aperti per offrire i servizi di bar e ristorante. Ma ce ne sono ancora parecchi alle prese con lavori di ristrutturazione, soprattutto quelli in cui quest’anno è cambiata la proprietà (tipo Otto, ex Figaro, e Giovanni e Anna). Oltre alla spiaggia, ad attrarre visitatori sono stati anche gli stand del Varco sul Mare. Ieri sera traffico caos in superstrada per il rientro verso l’entroterra.

L’iniziativa

Qui ha avuto luogo, da venerdì a ieri, l’iniziativa “Amo l’Italia in tour”, la proposta di street food organizzata dall’associazione di promozione sociale “Gusto Italia 360 Aps” con il patrocinio dell’assessorato al commercio. Coinvolte diverse attività che sono arrivate a Civitanova con i loro food truck da diverse regioni portando le specialità locali. Ieri, alle 23.30, la chiusura della manifestazione. Immersione nella natura, invece, proposta dal Centro per la Famiglia. Ieri pomeriggio, si è svolto un momento di aggregazione al centro di equitazione “Cavalli delle fonti” in contrada Asola, un appuntamento pensato per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta. I professionisti del Centro di equitazione e del Centro per la famiglia, hanno predisposto giochi e materiali per svolgere laboratori creativi all’aperto, mentre contemporaneamente è stato possibile avvicinarsi e conoscere più da vicino i cavalli ed il loro mondo attraverso le attività in scuderia. Chiaramente anche l’offerta notturna è stata intensa.

Il divertimento

Sabato sera, ospite al Donoma, Fred De Palma, il cantante che si è fatto conoscere al festival di Sanremo con il brano “Il cielo non ci vuole”, candidato a diventare un tormentone, soprattutto tra i più giovani. Questa la platea che ha riempito il locale: un evento di grande successo. Qualche problema di schiamazzi in centro nella prima mattinata di ieri. Ancora lamentele dai residenti della zona.