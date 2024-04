VISSO Moto e camion si scontrano, il centauro finisce a Torrette e l’autista all’ospedale di Camerino. Violento schianto ieri pomeriggio, lungo la strada statale 209, a Visso. Erano circa le 15.30 quando - per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto - la moto si è scontrata con il mezzo pesante. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’allevamento di trote.

Il fatto

Il motociclista, un 74enne di Montegiorgio, stava viaggiando in sella alla sua due ruote verso la Valnerina quando si è scontrato con un camion condotto da un 60enne del posto. Il centauto è caduto violentemente a terra. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i sanitari della Croce rossa di Visso e della medicalizzata di Camerino.

Gli operatori dell’emergenza hanno prestato le prime cure al ferito e. Nel frattempo, viste le condizioni del 74enne, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza partita da Fabriano. Dopo che le condizioni del centauro si sono stabilizzate, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette ad Ancona dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

I soccorsi

Ha riportato qualche ferita lieve anche il conducente del camion che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Camerino per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per occuparsi dei rilievi del caso, necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Chiamati anche i vigili del fuoco poiché, in un primo momento, si pensava che il motociclista fosse finito sotto il mezzo pesante.