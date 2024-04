PORTO SAN GIORGIO Esplode la voglia di mare. Le temperature quasi estive hanno richiamato ieri un grandissimo numero di persone sulla costa. Primi bikini, ombrelloni e asciugamani sulla battigia per una domenica dal sapore estivo. C’è anche chi, specie nelle ore centrali, ha approfittato per fare il primo bagno della stagione in un’acqua pulita e cristallina come non mai. Assalto al lungomare, tantissimi hanno approfittato della pista ciclabile per una pedalata sulla costa da Marina Palmense a Porto Sant’Elpidio senza soluzione di continuità Il tutto arricchito dalle iniziative come quella che ieri si è svolta in centro a Porto San Giorgio dedicata ai motori.

La domenica

Ma riavvolgiamo il filo. In molti si sono riversati sulle spiagge, scelta che ha fatto sorridere la maggior parte degli stabilimenti balneari, in gran parte già aperti. Sono comparsi così i primi lettini in spiaggia per i tanti già in costume nella giornata di ieri. In centro invece, le auto d'epoca prima su viale Buozzi e poi su viale Don Minzoni hanno sfilato con grande eleganza e nell'interesse generale di molti intenditori del genere che suscita sempre grande interesse e curiosità. Nel pomeriggio di ieri, da Fermo sono arrivati anche 40 mezzi tra Maggiolini e furgoni T1 e T2 su viale Don Minzoni. In totale, erano 100 le auto presenti, fra quelle del Campe e quelle della Manovella del Fermano. Ieri, è stata la giornata clou di un appuntamento dedicato ai motori, in occasione della tredicesima rievocazione storica del Circuito del Piceno (trofeo Giovannino Clementi).

Le vetture

Sono state impegnate anche diverse vetture storiche, 50 per la precisione, provenienti da varie regioni d'Italia per una manifestazione di carattere nazionale, iscritta al calendario Asi ed alla quale potranno partecipare auto costruite entro il 1972. Il Circuito del Piceno tenutosi per la prima volta nel 1948, sulla scia della Mille Miglia, nella volontà di scoprire i percorsi più belli del Piceno, rappresenta un mix di rettilinei e curve sulle strade statali e collinari. Il punto di ritrovo per tutti i partecipanti è stato venerdì presso l'hotel Timone. La manifestazione è partita sabato e si è conclusa ieri, per un percorso di 180 chilometri dal mare Adriatico ai Sibillini. La manifestazione si è conclusa ieri, dopo aver toccato Castel di Lama e Offida, Ripatransone, Cupra Marittima e Grottammare. Il corteo d'epoca è arrivato a Porto San Giorgio, su viale Buozzi nella tarda mattinata di ieri, accolto dal sindaco Valerio Vesprini che ha commentato: «Una rievocazione storica che da lustro alla nostra città. Ringraziamo gli organizzatori per aver scelto Porto San Giorgio». A dare il benvenuto ai partecipanti, anche la musica della Junior band.