In autostrada con un Tir pieno di gas asfissiante: camionista fermato dalla polizia senza documenti a Porto Sant'Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - Viaggiava in autostrada con 1.500 kg di gas asfissiante senza certificato di formazione professionale che serve per traportare merci pericolose: l'autocarro è stato fermato dalla polizia stradale di Porto San Giorgio all'altezza del casello di Porto Sant'Elpidio e sottoposto ai controlli.

Gli agenti hanno accertato che il mezzo con targa bulgara era guidato da un conducente che stava effettuando un trasporto di bombole contenenti in totale circa 1.500 kg di “gas refrigerante R427A”, classificato come merce pericolosa perché in caso di fuoriuscita è considerato “gas asfissiante”, e che non aveva mai conseguito il certificato di formazione professionale Adr, necessario per acquisire la competenza necessaria al trasporto in sicurezza di merci pericolose.

Inoltre, il veicolo con cui stava effettuando un trasporto per conto di terzi dalla Bulgaria all’Italia non era autorizzato ad effettuare trasporti internazionali perché privo della prevista licenza comunitaria.

L’autocarro è stato sottoposto a fermo amministrativo ed il conducente sanzionato per 5mila euro.