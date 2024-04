CIVITANOVA Viene accompagnato al Pronto soccorso, prende a pugni il figlio di un paziente. E’ accaduto la notte scorsa all’ospedale di Civitanova Marche. La persona aggredita è un civitanovese di 37 anni che stava assistendo il padre in barella, i due si trovavano nell’accesso all’astanteria, nel corridoio interno del reparto.

L’arrivo

Stando a quanto ricostruito, ad un certo punto, nello stesso corridoio, si è avvicinato un nordafricano di 34 anni. Pare che il giovane non dormisse da parecchi giorni. Era stato trasportato all’ospedale in ambulanza dalla Croce Rossa di Porto Potenza dietro segnalazione dei proprietari di uno stabilimento balneare che lo avevano visto in difficoltà e avevano chiesto quindi l’intervento dei sanitari. Fatto sta che una volta che il giovane straniero è arrivato in ospedale, nel giro di poco tempo è scoppiato il caos.

L’aggressione

Improvvisamente e senza apparente ragione il nordafricano ha iniziato a sferrare calci e pugni con il civitanovese che ha cercato di difendersi ma che, dopo il primo colpo subito, ha perso l’equilibrio. Anche a terra il nordafricano avrebbe continuato a colpirlo con calci. La baruffa ha coinvolto anche un terzo uomo intervenuto per fermare lo straniero e anche lui è stato vittima della sua furia inspiegabile. Nel frattempo era già partita una telefonata alle forze dell’ordine, sul posto sono sopraggiunti Polizia e Carabinieri che hanno preso le generalità dell’aggressore, il quale risulta senza fissa dimora. Per il civitanovese aggredito tre giorni di prognosi.