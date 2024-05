MACERATA Disabilità, inclusione, conciliazione dei tempi di famiglia e lavoro sono alcuni dei temi al centro della terza edizione del Festival della famiglia che allunga di un giorno la sua durata e si sposa con un altro evento che andrà in scena ai giardini Diaz: Paesaggiamente che mette assieme tutte le Pro Loco della provincia. Dal 16 al 19 maggio torna il Festival della famiglia, con una serie di eventi, appuntamenti e attività dedicati a promuovere e valorizzare la famiglia nelle sue diverse sfaccettature.

L’organizzazione

La manifestazione è organizzata dal Comune di Macerata ed è sviluppata in sinergia con Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli e Fermo, Pro Loco di Macerata e Libreria Del Monte. Nel fitto programma di iniziative, la partecipazione straordinaria di Gaia De Laurentiis, attrice e conduttrice televisiva italiana, che sarà tra i relatori del convegno “Conciliazione famiglia e lavoro”. I giardini Diaz e l’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti sono le location scelte per ospitare gli appuntamenti previsti. A illustrare il programma del festival sono stati il vicesindaco e assessore comunale alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro, l’assessore alla Famiglia Marco Caldarelli, l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi e il segretario generale di Confartigianato Macerata-Ascoli Piceno-Fermo Giorgio Menichelli.

La disabilità al centro

«L’amministrazione Parcaroli si è sempre spesa per divulgare una cultura che al centro abbia sempre la famiglia – ha detto D’Alessandro - per tanti motivi, in primis per il fatto che la famiglia rappresenta un presidio di vero welfare. Questa terza edizione vede il festival spalmato su quattro giorni, con l’apertura della manifestazione dedicata alle famiglie al cui interno si vive la disabilità». Si parte giovedì 16 maggio ai giardini Diaz, dalle 16 si svolgerà la passeggiata inclusiva per famiglie con la collaborazione di Confartigianato cui seguirà il giro gratuito in ruota panoramica per le persone con disabilità. Venerdì all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, alle 16.30, spazio al convegno con Gaia De Laurentis: in serata alla chiesa dell’Immacolata, si terrà il concerto delle corali maceratesi “Totus Tuus”. Sabato ai giardini Diaz, dalle 16 alle 20 ci saranno spettacoli e animazioni con i giochi di una volta che coinvolgeranno grandi e piccini. Chiusura il 19 maggio con la messa per le famiglie officiata dal vescovo Marconi nella chiesa dell’Immacolata mentre a seguire ai Giardini Diaz, pic-nic con il pranzo della tradizione e, nel pomeriggio merenda per i bambini e i ragazzi il tutto offerto dalla Pro Loco di Macerata.