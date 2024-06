ANCONA Percorre via Sanzio e con l’auto finisce in buca, danneggiando pneumatici e cerchio in lega. Fa causa al Comune e nelle aule di giustizia vince due volte. È stata depositata venerdì la sentenza con cui il giudice Gabriella Pompetti ha rigettato il ricorso presentato dall’amministrazione contro il risarcimento stabilito in primo grado nei confronti dell’automobilista, un avvocato del Foro di Ancona.

I fatti

Al professionista, oltre al pagamento per le spese del giudizio, andranno 2.251 euro: il tenore dei danni arrecati all’auto di cui, al tempo, era locatario. I fatti risalgono alla tarda mattinata del 22 luglio del 2021. L’incidente si era verificato all’intersezione tra via Sanzio e via Pergolesi, mentre l’auto con a bordo l’avvocato procedeva in direzione centro città. Superata l’intersezione con via Pergolesi, aveva preso una profonda buca (non segnalata) con gli pneumatici di destra.

Subito si era fermato per riscontrare gli eventuali danni. Danni che, effettivamente, avevano investito sia le gomme che il cerchio in lega. Sul posto, per i rilievi del caso, era intervenuta una pattuglia della polizia locale che, stando al procedimento che si è tenuto al giudice di pace e poi al tribunale di corso Mazzini, aveva documentato la sconnessione del manto stradale. La buca aveva una profondità di 5/6 centimetri, una lunghezza di 70 centimetri e una larghezza di 50. Il dissesto era stato poi segnalato alla centrale operativa delle Palombare. Il legale era dovuto correre in officina per i riparare i danni: le gomme erano state sostituite, per il cerchio c’era stata la riparazione.

Cosa è successo dopo? Che l’automobilista, assistito dall’avvocato Fabio Longhi, ha deciso di avviare una casa di risarcimento. L’8 maggio 2023 c’è stata la sentenza del giudice di pace, l’altro giorno il rigetto dell’appello presentato dal Comune: il risarcimento è legittimo. Quella buca non era segnalata e al conducente non può essere imputata alcuna negligenza.