MACERATA «Una piazza che non riconosco». Più che una critica, anche se ne avrebbe i connotati, il post su Facebook di Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, è l’espressione, spontanea e, probabilmente, sconfortata, che l’ex sindaco di Macerata ha espresso, venerdì mattina, appena arrivato in piazza della Libertà, per partecipare all’evento con il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Quasi una didascalia alla foto scattata da Carancini, che mostra la piazza principale della città piena di automobili.

L’affondo

«Il post – commenta Carancini – riflette il mio stato d’animo e ha un sapore istintivo e sentimentale: mi viene d’istinto dire che non c’è più una piazza. Quello che è, ma mi viene da dire che era, uno dei luoghi più belli della città, il simbolo del centro storico, è diventato un parcheggio, tra l’altro indisciplinato, dove ognuno fa quello che vuole. Ho postato quella frase come gesto, istintivo, di disagio. Mi ha fatto davvero male. Ricordo, anni fa, un’iniziativa con Massimo Cacciari, che venne al Lauro Rossi e stigmatizzò la distesa di macchine che riempiva la piazza: fu la goccia che fece traboccare il vaso». Fu, infatti, la giunta guidata da Carancini a volere la pedonalizzazione del centro storico e la relativa limitazione dell’accesso alle auto. Provvedimento, poi, sovvertito dall’amministrazione Parcaroli. Peraltro, il 30 giugno scade l’ultima ordinanza che proroga la possibilità di sosta in piazza e le agevolazioni (prima mezz’ora gratis) per i corsi Cavour e Cairoli. Ordinanza che quasi sicuramente verrà rinnovata visto che da sempre il sindaco Sandro Parcaroli ha ribadito che finché non verranno realizzati i nuovi parcheggi al servizio del centro la piazza resterà aperta alle auto.

I pedoni

«Ho sempre pensato – aggiunge Carancini – che il centro deve essere per le persone, mentre ora piazza della Libertà e via Gramsci sono una Babele. Quella piazza è il simbolo di incapacità di governo cittadino, è sfigurata. Per non parlare, poi dei corsi Cavour e Cairoli: del progetto di centro storico allargato, anche con la cancellazione irresponsabile del nostro progetto di riqualificazione di corso Cavour, piazza Garibaldi e piazza della Vittoria, non c’è traccia. Qual è il progetto per il centro storico? Si parlava del parcheggio a nord per rendere la piazza pedonale, ma non ce n’è più traccia, a causa delle magagne e delle guerre intestine alla maggioranza. Purtroppo, guardando piazza della Libertà si osserva una città senza speranza, senza voglia di migliorare e lo dico con grande dispiacere».

La critica

Ad aggiungere elementi alla riflessione è Mario Iesari, che, dal 2015 al 2020, fu assessore alla Mobilità e all’Ambiente, in quota Pd: «Hanno trasformato la piazza in un grande parcheggio, proprio in centro storico, con buona pace che di chi pensa altro. È un ritorno al passato, rivediamo immagini degli anni Settanta e Ottanta, quando il boom automobilistico non aveva determinato la consapevolezza della difesa degli spazi urbani e quando le piazze erano riempite di auto. Il problema, però, non riguarda solo piazza della Libertà, visto che la destra ha cestinato una possibilità, che noi avevamo lasciato a disposizione, di riqualificare piazza Garibaldi, che sarebbe stata riconsegnata alla sua essenza urbanistica, senza essere, come ora, un mero incrocio. Invece, si decide di fare gli ascensori, con la gente sottoterra e le automobili che passano sopra: una visione che vede le auto al centro della mobilità. Si tratta di un problema culturale, perché la destra, spesso, valuta indispensabile garantire autonomia e libertà alle automobili. Ricordo – aggiunge Iesari – la discussione sul Pums, in Consiglio comunale, e in particolare sulle zone 30, quando un attuale assessore disse che a quella velocità si va solo per i cortei funebri: le zone 30, al contrario, riducono drasticamente il rischio di incidenti per pedoni e ciclisti».

L’impegno

Una battuta sula questione la fa anche la segretaria cittadina del Pd, Ninfa Contigiani: «La scelta di privilegiare il parcheggio delle auto in piazza è esemplare di una città che guarda indietro. Questa amministrazione ha la mania di fare parcheggi ovunque e si tratta di una situazione difficile da controllare, quindi, visto che c’è diseducazione, la gente parcheggia, più o meno, ovunque. Quanto al transito continuo in centro, sembra quasi uno showroom dell’ultima auto acquistata. L’amministrazione dovrebbe aiutare i cittadini ad avere comportamenti civili, non dovrebbe alimentare i peggiori istinti».