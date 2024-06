MACERATA La priorità chiesta ai candidati sindaci? E’ la semplificazione burocratica. La Cna di Macerata ha svolto una serie di incontri sul territorio per discutere le priorità e le necessità delle imprese locali. In cima alla lista delle richieste presentate agli aspiranti primi cittadini, vi è la necessità di una semplificazione burocratica, ritenuta fondamentale per stimolare l’economia e sostenere lo sviluppo delle imprese.

I procedimenti

«La semplificazione dei procedimenti autorizzativi comunali è essenziale per permettere alle nostre imprese di crescere e innovare» ha ribadito in ogni incontro Maurizio Tritarelli, presidente della Cna Macerata. «Come Cna nazionale abbiamo proposto e ottenuto una modifica al Pnrr che permetterà di investire sull’autoproduzione di energia attraverso un credito di imposta di circa un milione e mezzo di euro. Le piccole e medie imprese potrebbero installare sui tetti dei loro capannoni pannelli fotovoltaici, aumentando così l’autoproduzione e abbattendo i costi dell’energia. Ora però diventa fondamentale snellire i procedimenti istruttori comunali per permettere di installare gli impianti in tempi e modi ragionevoli».

Cna Macerata sottolinea da sempre l'importanza di un confronto permanente sui mestieri artigiani finalizzato a semplificare e razionalizzare il quadro normativo e regolamentare. Tra le proposte avanzate dall’associazione di categoria vi sono investimenti per favorire l'autocertificazione, la digitalizzazione degli archivi per migliorare l'accessibilità, e l'istituzione di canali privilegiati di relazione tra gli uffici pubblici e le associazioni di impresa attraverso “uffici per la semplificazione” dedicati». Su questo versante bruciano ancora le irrisolte questione della gestione dei rifiuti e dell'acqua; il Presidente Tritarelli ha ricordato: «Abbiamo denunciato le difficoltà dimostrate dalla politica locale nell’affrontare e risolvere sfide cruciali per la comunità. Troppo spesso siamo costretti ad osservare l'inerzia delle amministrazioni pubbliche; sono rarissime le decisioni tempestive e ancor meno quelle coraggiose».