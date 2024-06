L'anconetana Angela e la serata da brividi ad Affari Tuoi: nel suo pacco non ci sono belle sorprese ma poi il destino cambia

ANCONA Una serata - quella di oggi, 1 giugno - da brividi per Angela, un anconetana, nel popolare show di Affari Tuoi in onda in prima serata su Rai Uno condotto da Amadeus. Accompagnata dal marito, ha concluso il suo percorso nella trasmissione con 50 euro all'interno del pacco numero 6. Ma poi, grazie alla possibilità della regione fortunata (scelta la Sicilia) ha cambiato il suo destino portando a casa 50mila euro in gettoni d'oro.

LEGGI ANCHE: A Monte San Vito la sfida è tra il sindaco uscente Thomas Cillo e Mirco Anselmi: programmi a confronto

Il cammino

Un cammino subito non facile per l'anconetana. Out, in rapida successione, i pacchi da 30mila, 50mila e 75mila poi, dopo qualche sospiro di sollievo, via anche i 100mila e 300mila. L'ultimo barlume di speranza, quello dei 200mila, si è svanito a sei pacchi dalla conclusione. In mezzo il rifiuto di 35.000, 18.000 e 3.000 euro. Poi la roulette della regione fortunata. La prima scelta (100mila euro) con la Puglia non si è rivelata fortunata. La seconda (Sicilia) ha portato la felicità con 50mila euro e la gioia nel chiudere in maniera festante l'ultima puntata dell'anno di Affari Tuoi.