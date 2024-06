MACERATA Ieri in piazza Annessione, la cerimonia istituzionale di consegna simbolica delle chiavi della città di Macerata alla città gemellata di Lanciano alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e alla presenza della delegazione della città abruzzese. Il momento istituzionale rientra tra gli appuntamenti della terza edizione di Città di Macerata in Festa. Dopo l'esecuzione dell'Inno di Mameli da parte del presidente della scuola civica Fenaroli di Lanciano Roberto De Grandis, il vescovo di Macerata Nazzareno Marconi ha benedetto le chiavi della città e, successivamente, si sono svolti i saluti istituzionali durante i quali, le due Amministrazioni comunali (per Lanciano presente la presidente del Consiglio comunale Gemma Sciarretta e il consigliere comunale Donato Torosantucci, per Macerata il sindaco Sandro Parcaroli e il presidente dell’assise Francesco Luciani), hanno sottolineato la reciproca volontà di rafforzare le intenzioni di collaborazione sancite dal patto di gemellaggio sottoscritto nel giugno del 2023.

La consegna

L'amministrazione di Lanciano ha consegnato alla città di Macerata una pergamena riportante la motivazione del conferimento di Città Medaglia d'Oro al Valor Militare. Nel pomeriggio sono proseguiti gli appuntamenti di Città di Macerata in Festa con l'apertura del villaggio equestre dei pony con animazione dedicata a grandi e piccini e con il Gran Galà Equestre. Mentre ieri sera, sempre ai Giardini Diaz, alle 21 era in programma il concerto delle scuole civiche Scodanibbio di Macerata e Fenaroli di Lanciano con la partecipazione straordinaria del trombettista Cicci Santucci. Gli appuntamenti di Città di Macerata in Festa, organizzata dal Comune di Macerata con le associazioni del territorio e il Garante Regionale dei Diritti alla Persona, proseguono anche oggi con lo street food “Puglia & More” ai Giardini Diaz, il torneo nazionale del Subbuteo al Pala Virtus alle ore 9 e la premiazione di Aperitivo Macerata promosso in sinergia con Tipicità alle ore 20 sempre ai Giardini Diaz. Dalle 10 alle 19, oggi, spazio alla terza edizione della Clementoni Cup "Primi Calci" allo Stadio della Vittoria. Alle 12, a Palazzo Buonaccorsi, taglio del nastro della mostra “La Costituzione per immagini” in collaborazione con la Prefettura di Macerata, l’Università di Macerata e l’Ufficio Scolastico Provinciale e, alle 21, al teatro Lauro Rossi, andrà in scena lo spettacolo “Il bar sotto il mare” della Compagnia Teatro Scomposto di Lanciano. A chiudere i festeggiamenti ai Giardini Diaz, alle 21 l’esibizione della Band Distretto 13. Una serie di appuntamenti che animeranno la città all’insegna del divertimento e dello stare insieme.