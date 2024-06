A Macerata, prima del suo arrivo, si spacciava a cielo aperto, senza sosta. Diverse zone della città erano occupate militarmente dai pusher, soprattutto nigeriani ma anche italiani e di origine balcanica. Antonio Pignataro venne chiamato a guidare la questura dall’allora ministro dell’Interno Marco Minniti. Era il febbraio del 2018, pochi giorni dopo il delitto di Pamela Mastropietro e il raid razzista di Luca Traini, che sparò in strada a sei migranti, ferendoli. Una città sconvolta, che aveva bisogna di riappropriarsi della sicurezza perduta. E il questore Pignataro - ora consulente della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Dipartimento per le politiche antidroga - ci riuscì.

Il racconto

«Ho trovato una situazione delicata e complessa, che aveva incrinato il rapporto di fiducia tra Stato e cittadino - ha raccontato Pignataro durante un incontro con gli studenti del liceo scientifico Galilei di Macerata -. Una città molto scossa, c’è chi l’aveva definita “fabbrica della paura”. I pusher avevano monopolizzato alcune aree della città, rendendole zone franche, dove si poteva acquistare stupefacenti di ogni tipo. Una sorta di emporio dello sballo, aperto giorno e notte». Porre finire all’emergenza sembrava una missione impossibile. Ma il questore Pignataro centrò l’obiettivo, iniziando con un’azione importantissima, anche a livello simbolico: la “bonifica” della parte sud di piazza Garibaldi, di Forte Macallè e, subito dopo, dei giardini Diaz e del parco di Fontescodella. Ha chiuso diverse via di fuga utilizzate dai pusher per dileguarsi e soprattutto ha potenziato i controlli, utilizzando più agenti in borghese. «La mia missione - ha sottolineato Pignataro - era quella di rappresentare e servire lo Stato con disciplina e onore. La strategia messa in campo è stata indirizzata al massimo controllo del territorio, attraverso un’intensa attività di prevenzione e repressione, sottraendo soprattutto alla criminalità nigeriana le zone di Macerata che erano state occupate». E Pignataro, amante del footing, in quei posti ci passava ogni giorno con tuta e scarpe da tennis: «Controllavo la situazione e soprattutto incontravo i cittadini, da cui ricevevo informazioni fondamentali per le indagini».

La piaga sociale

Insieme a lui c’erano validissimi giovani dirigenti di polizia come Maria Raffaella Abbate, Gabriele Di Giuseppe e Lorenzo Commodo. Tutti e tre oggi prestano servizio alla questura di Fermo. Un territorio in questi giorni scosso dalla rissa finita nel sangue in piazza a Porto Sant’Elpidio, che ha visto coinvolte persone legate al mondo dello sballo. «Èuna vera e propria piaga sociale - ha concluso Pignataro -. A Macerata è stata una battaglia quotidiana. I pusher sentivano il fiato sul collo ed erano diventati violenti: 50 poliziotti finirono in ospedale. E poi sui muri erano comparse scritte offensive e minacce di morte contro di me». Classe 1959, ora Pignataro mette la sua esperienza al servizio del Governo, per volontà della premier Giorgia Meloni: «Sono il poliziotto più anziano d’Italia e voglio continuare a fare del mio meglio per salvare le giovani generazioni».