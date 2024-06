MACERATA Una delle protagoniste della sanità maceratese di eccellenza è la dottoressa Pia Francesca Tomassini che dirige dal 2012 l’unità operativa di Geriatria. Laurea a Perugia, specializzazione in geriatria a Chieti e in fisiatria ad Ancona. Quanto al reparto la primaria Tomassini dice che «il gruppo è formato da cinque medici, una coordinatrice, dodici infermieri ed otto oss, vari fisioterapisti con accessi programmati; i posti letto sono 21 ad accesso diretto dal pronto soccorso quindi le patologie di cui ci occupiamo sono internistiche, prevalentemente stati settici, malattie cardio e cerebrovascolari. Un’attenzione particolare è rivolta alla presa in carico dei pazienti affetti da demenza e Parkinson nei diversi gradi di gravità e dei disturbi del comportamento ad essi correlati sin dalle prime fasi di malattia impegnandoci a sostenere i caregiver spesso in difficoltà. Il reparto è stato ristrutturato e pensato per la gestione degli anziani (con sollevatori a muro, letti attrezzati, materassi ad aria di ultima generazione e spazi congrui)».

Le consulenze

Si effettuano «consulenze geriatriche al pronto soccorso e nei reparti, attività ambulatoriale ed ecodoppler. Abbiamo sempre puntato al lavoro di squadra interprofessionale indispensabile per garantire un alto livello di qualità sia clinica che assistenziale quale obiettivo principale per ottenere una buona qualità di vita per l'anziano che in condizioni di fragilità necessita dell'impegno di tutti gli operatori».

Le soddisfazioni

Il fronte delle soddisfazioni. «La soddisfazione professionale - osserva la dirigente di Geriatria - nasce proprio dal raggiungimento di questi obiettivi e dal rapporto con l'anziano che è sempre arricchente in quanto basato sull'ascolto e sulla valutazione olistica e quindi multidimensionale, fisica e psichica». La vecchiaia si dice sia essa stessa una malattia: «In questo particolare momento storico- osserva la dottoressa Tomassini - impera a livello occidentale l'ageismo (discriminazione nei confronti di una persona in base all’età) derivato dal venir meno della rete familiare e del patto generazionale (pochi giovani e stipendi bassi) e questo comprometterà in maniera consistente l'assistenza e la giustizia sociale. E' inoltre necessario finanziare investimenti pubblici su strutture per anziani moderne e quindi adeguate alle diverse esigenze assistenziali. E quindi quale ragionevole futuro per il paziente geriatrico? La cultura geriatrica che mi ha formato paradossalmente mi porta a non potermi esimere dal guardare alla programmazione nel futuro, augurandomi e impegnandomi professionalmente e umanamente per promuovere un modello di sviluppo sostenibile che possa riequilibrare la solidarietà intergenerazionale, potenziare il reale sostegno all’inserimento lavorativo femminile (con conciliazione di tempi e spazi lavoro-famiglia) e occasione non ultima l’ottimizzazione della formazione e integrazione di giovani provenienti da altri paesi per il miglioramento della vita di tutti».

La prevenzione

La prevenzione: «La ricerca relativa alla prevenzione sta coinvolgendo la maggior parte delle società scientifiche e quindi rappresenta la sfida dei prossimi anni in quanto da sempre per il geriatra non è importante aggiungere anni alla vita ma vita di qualità agli anni con suggerimenti che riguardano il contrasto alla solitudine, la corretta alimentazione, una buona attività fisica, un sonno adeguato e la corretta gestione dei farmaci». La mancanza di giovani specialisti: «Purtroppo la specializzazione in geriatria è ad alto rischio di burnout data l’elevata consistenza dell'impegno clinico quando coesistono molte patologie e l'obiettivo è la stabilizzazione di esse e non la guarigione ma l'ottenimento di una buona qualità di vita. I dati sulle iscrizioni alle scuole di specializzazioni confermano purtroppo che i giovani preferiscono specializzazioni che permettano loro di lavorare al di fuori del sistema sanitario nazionale in condizioni più redditizie e meno impegnative».