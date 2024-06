SARNANO Gravi minacce da parte di un candidato consigliere alle prossime amministrative nei confronti del vicesindaco uscente ed ex primo cittadino di Sarnano Franco Ceregioli, che ha presentato una denuncia. Ceregioli, di professione avvocato (questa volta non parteciperà alla competizione elettorale) ha ricostruito l’accaduto con un post su Facebook.

Il racconto

«Tutto avrei pensato fuorché chiudere i miei quindici anni di attività amministrativa dovendo sporgere una denuncia per tutelare me e la mia famiglia - ha scritto Ceregioli -. Mai infatti avrei ritenuto possibile che un candidato consigliere comunale alle prossime elezioni avesse potuto pronunciare pubblicamente minacce gravissime e farneticanti nei miei confronti e, indirettamente, dei miei familiari. Sono stato minacciato di essere gambizzato (provo disgusto solo a scriverlo) e, peggio ancora, che sarebbe stata incendiata la gelateria di mio figlio. La cosa più sconcertante è la assoluta naturalezza con la quale questa persona abbia pubblicamente dichiarato di avere rapporti con ambienti malavitosi della Calabria e che sarebbero bastati una sua telefonata e 500 euro per far partire qualcuno da laggiù e sistemare a modo loro le cose: 500 euro per far gambizzare qualcuno, da brividi solo a pensarlo. Ma poi, che c’entrano mio figlio e la sua attività?». Ceregioli spiega perché ha scelto di rendere pubblica la vicenda: «Mi ero ripromesso di non parlarne, ma il bisogno di sfogare la mia rabbia e la mia frustrazione ha avuto il sopravvento e ho detto pubblicamente ciò che avevo subito. So bene per esperienza che la campagna elettorale è un momento nel quale i toni tendono ad alzarsi e quindi avevo già messo in conto, pur non essendo io candidato, di dover subire critiche e anche qualche gratuita falsità nei miei confronti, ma le minacce no, proprio no: quella linea non doveva essere superata. Non penso di meritarlo io, la mia famiglia e, consentitemi, non penso che lo meriti nemmeno Sarnano».