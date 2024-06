MACERATA - “Lifeaddicted” nel segno di maggior sicurezza, prevenzione e informazione, un progetto che ha fatto centro nel contrastare l’incidentalità stradale connessa all’uso di alcol e droghe, si è fatto conoscere tra i giovani nelle serate di movida e appuntamenti di grandi richiamo come i recenti Aperitivi Europei facendo calare drasticamente i casi di ritiro di patenti, multe ed episodi di violenza spesso dovuti proprio agli eccessi legati ad alcol o droghe.

Il progetto

Nella giornata che ha consacrato l’anno di vita di Lifeaddicted, promosso dal Comune di Macerata che ha visto Unimc come partner, per un budget totale di 350mila euro finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata l’occasione per ricordare quanto si è costruito e l’attività messa in campo dalla Polizia locale e dagli altri soggetti che hanno operato sul campo come il Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Ast 3, l’associazione Glatad onlus, la Croce Rossa di Macerata e l’Automobile Club che si sono ritrovati nella sala consiliare del Comune. «E’ un progetto che ha coinvolto in particolare i giovani che amano la movida e il divertimento serale nel lato prevenzione ma pure i ragazzi delle scuole che sono stati interessati - ha ricordato il sindaco Sandro Parcaroli - nella parte di formazione ed educazione a comportamenti sani e corretti negli stili di vita. Un grazie a tutte le forze dell’ordine che si stanno impegnando per far sì che Macerata sia una città sempre più sicura: ne ho parlato col nuovo questore insediatosi pochi giorni fa per programmare un servizio di sorveglianza ancora migliore in futuro».

I giovedì

Nelle serate dei giovedì universitari sono stati allestiti gazebo informativi (auto medica, gadget e possibilità di effettuare etiltest gratuiti e anonimi): dal 9 novembre 2023 al 30 maggio 2024 sono state 26 le presenze nei giovedì universitari e 900 circa i giovani che si sono sottoposti a etilometro gratuito. Dal canto suo il comandante della Polizia locale, Danilo Doria, ha rivendicato i risultati e la bontà del progetto Lifeaddicted che ha portato risultati rilevanti facendo passare il messaggio che ci si può divertire in sicurezza e senza eccessi. «Abbiamo potenziato la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature –ha detto Doria - ma soprattutto si è migliorata la sicurezza urbana declinata nel segno della sinergia operativa tra diverse forze dell’ordine che è stata applicata sul campo con il fine di limitare i rischi dell’incidentalità stradale. C’è stata una sensibilizzazione dei ragazzi facendo passare il messaggio che ci si può divertire senza arrivare ad eccessi che sono spesso provocati dall’abuso di sostanze alcoliche. La presenza di operatori della Polizia locale nelle serate della movida universitaria del giovedì o in occasioni di altri eventi legati al divertimento, su tutti i recenti Aperitivi europei, ha fatto sì che l’opera di prevenzione, di sensibilizzazione oltre che di controllo e repressione nei casi estremi ha visto una drastica diminuzione di multe o patenti ritirate rispetto al passato. E questo è da scrivere proprio al lavoro fatto grazie al progetto Lifeaddicted che ha interessato non solo Macerata ma pure i comuni di Pollenza e Urbisaglia».

La mission

Presente all’evento la giunta comunale quasi al completo. «La mission iniziale è stata raggiunta: rendere consapevoli i nostri giovani che guidare in stato confusionale sotto effetto di alcol o droghe è un grandissimo pericolo per se stessi e gli altri – ha detto l’assessore alla Sicurezza, Paolo Renna -. Dai risultati avuti l’obiettivo è stato centrato: l’esempio classico è il giovedì sera della movida universitaria, spesso finiti sulle cronache per gli eccessi registrati e che sono diventate serata all’insegna del sano divertimento grazie al lavoro di tutti. I ragazzi stessi lo hanno compreso: il risultato è che è calato drasticamente il numero delle patenti sequestrate per guida in stato di ebrezza o uso di droghe».