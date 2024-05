MACERATA -Dipendenti in nero e scarsa sicurezza sul lavoro: sospeso dal Gruppo Antimafia un cantiere della ricostruzione. Nella giornata di ieri, 30 maggio 2024, è stato effettuato un controllo presso un cantiere nel territorio provinciale di Macerata, nell'ambito del quale sono state riscontrate da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro gravi irregolarità, tra le quali la presenza di quattro operai non in regola. Gravi anche el inosservanze riscontrate rispetto alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.All'esito del controllo, è stata disposta la sospensione delle attività del cantiere, in attesa dello svolgimento dei necessari accertamenti e dell'adozione delle conseguenti eventuali sanzioni.

Il gruppo antimafia

Il perseguimento di tali essenziali finalità è garantito dalla composizione del Gruppovinterforze, di cui fanno parte le componenti specialistiche delle forze di polizia territoriali (Questura, Carabinieri e Guardia di Finanza) e del Centro operativo di Bologna della Direzione Investigativa Antimafia, oltre che dell'Ispettorato Territoriale del lavoro e del Provveditorato ale opere pubbliche. Il Gruppo esamina ogni aspetto relativo alla realizzazione dei lavori, con particolare attenzione alla filiera dei sub-appalti e alla tracciabilità dei flussi finanziari, oltre che alla regolarità delle iscrizioni all'Anagrafe antimafia degli esecutori del Ministero dell'Interno. Le attività del Gruppo interforze antimafia proseguiranno in maniera costante e frequente al fine di assicurare il rispetto della legalità e la concreta verifica del corretto utilizzo dei fondi stanziati per la ricostruzione post sisma nei Comuni rientranti nell'area del cratere.