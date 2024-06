MACERATA Il sindaco di Firenze e candidato del Pd alle Europee Dario Nardella protagonista ieri, alla Loggia dei Mercanti gestita dal bar Mercurio, eppoi a Recanati (dove ha anche visitato il Centro nazionale studi leopardiani) a sostegno del candidato sindaco Antonio Bravi, di appuntamenti elettorali. A Macerata c’erano la deputata Irene Manzi, il consigliere regionale Romano Carancini, i segretari provinciale e cittadino, Angelo Sciapichetti e Ninfa Contigiani, l’ex assessore comunale Stefano Di Pietro.

Il sostegno

«Noi del Pd - esordisce il primo cittadino toscano - siamo l’unico grande partito che difende con forza i valori europei ma chiede una riforma dell’Europa. Vogliamo una fase costituente nella prossima legislatura per un’Europa che sia più forte all’esterno. Quello che sta succedendo in Medio Oriente e in Ucraina è intollerabile, occorre dire basta, cessate il fuoco. L’Europa non è in grado di esprimere una politica estera incisiva in Medio Oriente e in Ucraina. Fondamentali pure i diritti sociali, il lavoro e la salute. Le Marche ospiteranno il G7 della salute, sembra la legge del contrappasso di Dante. Perché in una delle regioni peggiori dal punto di vista delle liste di attesa, organici, gestione dei servizi, vai a fare il G7 della Salute, cioè fai vedere una delle realtà più drammatiche del nostro Paese».

Nardella aggiunge: «Sicuramente ci saranno delle cene straordinarie. Al di là delle battute, il governo Meloni sulla sanità non ha fatto nulla, anzi ha ridotto il rapporto tra spesa sanitaria e Pil. Il Pd sta invece facendo una battaglia sulla sanità, peraltro a Macerata il progetto del nuovo ospedale è stato messo da anni nel cassetto». Al sindaco di Firenze e al tifoso viola non si può non fare una domanda calcistica: con Pino Brizi a guidare la difesa della Fiorentina quel gol quasi allo scadere della finale di Coppa lo avreste preso? Nardella è sorpreso ma si riprende subito: «Con Macerata c’è un filo rosso che va da Brizi a Bonaventura. Come ha detto il nostro mister Italiano la nostra squadra non ha ancora la mentalità vincente per affrontare le partite secche come le finali di Coppa».