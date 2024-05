MACERATA Affidato all’Università di Parma, con la collaborazione della Università Politecnica delle Marche, l’incarico di fornire alla Ast di Macerata gli elementi scientifici di riferimento per l’adozione del piano aziendale. Nel particolare l’analisi dei dati e i riferimenti sociali elaborati scientificamente sulla base delle statistiche disponibili nel territorio maceratese. È l’effetto della valutazione delle proposte arrivate a margine dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per il supporto alle analisi del contesto territoriale e per le proposte di definizione dei contenuti per l’atto aziendale dell’Ast Macerata guidata dal Dg Marco Ricci. La commissione esaminatrice ha scelto il progetto formulato dall’Università di Parma e curato dal prof Antonello Zangrandi che si avvarrà del sostegno della Politecnica delle Marche e in particolare del gruppo di lavoro guidato dal prof Stefano Marasca.

I particolari

«L’Ast di Macerata - si legge in una nota dell’azienda - da oggi inizierà la collaborazione con l’Università di Parma e con l’Università di Ancona con la finalità di supportare il lavoro della direzione generale nella redazione dell’atto aziendale. Nella collaborazione tra Enti pubblici, infatti, assume particolare rilevanza il contributo delle pubbliche Università che attraverso le attività di ricerca, formazione, innovazione e programmazione, garantiranno il giusto supporto operativo nella redazione del documento». L’Ast sottolinea alcuni aspetti: «Il progetto selezionato si articolerà in quattro fasi caratterizzate da attività di studio e formazione. Si inizia a cominciare dal primo focus group con la direzione strategica per definire i principi ispiratori del modello organizzativo in coerenza con le indicazioni regionali, poi il secondo per la raccolta della informazione necessarie per costruire un modello organizzativo aderente alle peculiarità aziendali, seguirà ancora la definizione del progetto alla luce delle informazioni raccolte ed infine la presentazione alla direzione della sintesi delle proposte». Gli obiettivi aziendali: «L’atto aziendale individuerà le articolazioni territoriali e organizzative dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giunta regionale».