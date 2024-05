Uscite di emergenza bloccate, irregolari dispositivi anticendio e documentazione sulla sicurezza: maxi multa e denuncia per il titolare di una discoteca a Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO - La strage alla Lanterna Azzurra di Corinaldo del 2018 ha insegnato a molti, ma non a tutti. Il titolare di una discoteca di Porto San Giorgio è stato infatti denunciato in stato di libertà e dovrà pagare multe per un totale di 32mila euro perchè non ha ottemperato alle norme vigenti sulla sicurezza di clienti e dipendenti.

I controlli sono stati effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Fermo, assieme al nucleo carabinieri Ispettorato Lavoro di Ascoli Piceno con i militari dell'Arma di Porto San Giorgio: il titolare della discoteca non ha aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), non ha nominato il medico competente e il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, mentre durante l'ispezione le uscite di emergenza erano bloccate da materiale accatastato e i dispositivi anticendio non sono risultati idonei.

Violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro che hanno portato i carabinieri ad elevare ammende per un importo totale di circa 32.000 euro.«Questa situazione - si legge nel comunicato dei carabinieri - mette in luce l'importanza del rispetto delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro e l'importanza di attuare misure preventive per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti e i clienti».