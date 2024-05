PORTO SAN GIORGIO Allarme per una rapina ai danni del ristorante Stern che si trova lungo via Sacconi a Porto San Giorgio. Ieri mattina una donna ha fatto irruzione nel locale, provocato lo scompiglio, rubato una borsa e poi è scappata. Ma la donna è stata poco dopo bloccata dai carabinieri davanti alla stazione ferroviaria, in sostanza a poca distanza dalla stessa pizzeria, dopo essere stata inseguita dal proprietario dell’attività commerciale, molto nota e frequentata in città.

«Purtroppo girano questi soggetti. E andrebbero presi dei seri provvedimenti», rimarca lo stesso titolare, Germano Cappelli. La ladra (e rapinatrice) è entrata in azione durante un orario insolito, versoi le 10 di mattina: ha subito arraffato una borsa e, alla vista di quanto stava avvenendo, la moglie del titolare ha cercato di fermarla per impedirle la fuga. A quel punto la donna ha iniziato a brandire contro di lei un bicchiere, poi l’ha strattonata e quindi è scappata.

I timori

Sono stati attimi di concitazione ma per fortuna senza gravi conseguenze fisiche per la proprietaria del locale, anche se il furto ha finito per trasformarsi in una rapina, Dopo il blitz sono partiti gli accertamenti dei carabinieri sull’identità della rapinatrice che è stata accompagnata in caserma. Durante la sua fuga la donna era stata anche inseguita dallo stesso titolare del locale che, una volta entrato in pizzeria, aveva raccolto la testimonianza della moglie su quanto avvenuto ed era subito uscito alla sua ricerca.

La chiamata

Nel frattempo sono stati chiamati anche i carabinieri che hanno avviato le ricerche, concentrandosi nella zona del centro e, in particolare, della stazione ferroviaria. E la donna è stata rintracciata proprio nei pressi della stazione. Recuperata anche la borsa che era riuscita a sottrarre: dentro c’era tutto, dalle chiavi ai documenti, ma erano sparite le carte di credito che il ristoratore non ha potuto far altro che bloccare e che quindi sono diventate inutilizzabili. Resta lo sconcerto per un raid messo a segno in pieno giorno, anzi di prima mattina, in un momento in cui la città si avvia al suo periodo più importante a livello commerciale, quello dell’estate. Tra l’altro, ma questo è un altro discorso, nello scorso weekend ci sono stati numerosi problemi a causa di alcune risse fra giovani che hanno seminato lo scompiglio sul lungomare e in tutto il centro. Un’emergenza alla quale si risponderà con un ulteriore giro di vite da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e tutelare anche il lavoro dei commercianti.