FERMO - Rubano le gomme di due auto e le lasciano su quattro mattoni. E' successo a Fermo ai danni di due vetture, una Fiat 500X e una Mercedes dopo che ignoti ladri hanno portato via tutte le gomme. Otto pneumatici mancanti all'appello e altrettanti cerchioni. Sul posto in viale della Carriera questa mattina (giovedì 9 maggio 2024) una Volante della Polizia per i rilievi. Il furto verosimilmente nella notte. La polizia al lavoro per dare un nome e un volto ai ladri.

Il precedente a Macerata esattamente un mese fa

Un furto simile è avvenuto esattamente un mese fa (il 9 aprile) a Macerata, ai danni di un uomo che aveva parcheggiato l'auto nei pressi dell'ospedale per andare ad accudire il padre ricoverato: al ritorno, la mattina seguente, ha trovato la vettura senza ruote ma con i mattoni.