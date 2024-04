FERMO - Un mese di biliardo, dal 23 aprile al 19 maggio, porterà a Fermo circa 1500 atleti, che disputeranno match nelle diverse discipline organizzate. In campo, per “Il biliardo a Fermo”, che si svolgerà in piazza Sagrini, l’assessorato al Comune con i vertici federali e il Coni Marche. «Un evento importante – lo definisce l’assessore Alberto Scarfini – un mese di competizioni di biliardo, nelle sue varie specialità. Una competizione per Fermo e il Fermano, ma anche per tutte le Marche». Stecca e boccette non mancheranno ma Scarfini ricorda anche «gli appuntamenti con le contrade, si cerca di avvicinare le scuole, c’è ancora una volta la collaborazione con Rai Sport che vuole esserci per questo grande evento».

La tappa

La televisione sarà al Sagrini l’11 e il 12 maggio, quando sono in programma rispettivamente la terza tappa master boccette e la poule finale master e promozione. Competizioni sportive, ovviamente, prima di tutto, ma anche, aggiunge l’assessore allo Sport, «di promozione del territorio, turistica, con tante persone che verranno, dormiranno nelle nostre strutture di Fermo e del Fermano. L’invito è a venire e a far vivere la piazza Sagrini, al centro di Santa Caterina, molto idonea per questa competizione». Un mese di biliardo arrivato alla sua quindicesima edizione. Il presidente del Coni Marche Fabio Luna così parla della manifestazione: «Una bella festa sportiva, per la quale ringrazio la Federazione e la città di Fermo. Fermo sta facendo bene, sotto il profilo sportivo e non solo. Portare qui tutti i più importanti campioni che la federazione esprime, fa sì che lo sport vada oltre. Si pensa sempre allo sport come medaglie olimpiche, come campionati del mondo o come in questo caso perché si assegna il titolo italiano. Lo sport ha anche altre peculiarità».

I risvolti

Alcune di queste, come dice Scarfini riguardano i risvolti turistici, perché si riempiono gli alberghi. «Questo – prosegue Luna – è anche il motivo per cui abbiamo presentato le nostre 50 manifestazioni nazionali alla Bit di Milano. Lo sport è una risorsa economica per la nostra regione. Ci sono anche gli altri valori da tenere sempre in primo piano». Pavio Migliozzi, presidente nazionale sezione boccette della Fissb, rileva come «cerchiamo sempre di variare la tipologia degli incontri, oltre la categoria Master, e così anche in questa edizione 2024 ce ne saranno altre. Siamo d’accordo che queste manifestazioni hanno risvolti turistici importanti: i nostri atleti arrivano e vivono il territorio. E se l’anno dopo ci sono discipline diverse arrivano anche atleti diversi». Il territorio quindi si presenta, e per un mese si presenterà ai 1500 che saranno a Fermo e che potrebbero anche gareggiare in più di una disciplina. «Le discipline saranno tante – aggiunge Francesco Andrenacci, presidente regionale Fissb – e al pomeriggio cercheremo di far avvicinare gli studenti delle superiori a queste discipline, per promuovere il biliardo tra i più giovani». Programmi alla mano, oltre alle due giornate dedicate alla categoria Master, un’altra tra le gare importanti che ci saranno a Fermo, è in programma il 28 aprile con la poule finale del campionato nazionale di specialità goriziana.