PORTO SANT'ELPIDIO Un letto tra la radura al parco giochi del lungomare centro, materasso, lenzuola e cuscino a cielo aperto. La scoperta ieri mattina all'alba, quando l’Ecoelpidiense è passata per le pulizie. Non c'è un caldo che stimola il sonno all’aria aperta ma c'è stato uno sgombero di nordafricani che avevano occupato un locale pochi giorni fa e questo giaciglio spuntato dal nulla sarebbe stato utilizzato, dicono, da un nordafricano che domenica aveva destato allarme sul lungomare prendendo a bottigliate, calci e parolacce la gente e le auto di passaggio.

Non è neanche da escludere che sia l'opera di qualche burlone, considerando l'effetto a tutta vista che mal si concilia con una vera necessità di un ipotetico senzatetto. Di solito queste persone cercano luoghi più appartati. Comunque è stato tutto ripulito, con l'Ecoelpidiense è intervenuta anche la Polizia municipale e il rifiuto ingombrante è stato rimosso.

Le polemiche online

La notizia ha suscitato polemiche online, qualcuno ci ha scherzato e qualche altro si è indignato. Così come avevano indignato i tagger sul lungomare ai primi di aprile, adolescenti ripresi dalle telecamere che scarabocchiavano con lo spray il casotto per disabili. Casotto che è stato riverniciato ed è tornato come nuovo. Vanno avanti le indagini per arrivare ai genitori dei ragazzi ripresi dalle telecamere, e spedire le multe a casa.