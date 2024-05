PORTO SAN GIORGIO Colpo di scena nel mondo della politica. Giulia Marinangeli, segretaria cittadina della Lega di Porto San Giorgio e capogruppo consiliare del gruppo Insieme, che sostiene la maggioranza del sindaco Valerio Vesprini, ha rassegnato le sue dimissioni ieri mattina. La decisione, secondo quanto riferisce lei stessa, è stata motivata dai recenti sviluppi politici che, secondo Marinangeli, nipote del consigliere regionale della Lega Marco, rappresentano un esempio emblematico di una politica miope e non condivisa con la base.

La nota

«Solo a mezzo stampa - rimarca per spiegare la sua scelta - ho potuto apprendere di una cena elettorale organizzata a Porto San Giorgio della Lega a sostegno del candidato alle europee Mirco Carloni. Con grande stupore, il mio coordinamento non è stato invitato e coinvolto, creando disapprovazione e sgomento nei tanti sostenitori che hanno supportato da sempre la nostra comunità politica - ha dichiarato Marinangeli -. Un modus operandi reiterato che vede in questi ultimi eventi, solo un esempio delle tante improvvisazioni e mancanze di rispetto per un coordinamento che ha sempre svolto il proprio dovere al servizio del partito». Giulia Marinangeli ha aggiunto che, seppur a malincuore, non può più ricoprire il ruolo di coordinamento in quanto «le prevaricazioni, le mancanze di rispetto e i colpi di mano irresponsabili e mai condivisi non coincidono minimamente» con la sua persona.