FERMO Ancora un episodio legato all’aggressione di un controllore di un bus. È avvenuto nel pomeriggio di sabato in un mezzo della Steat che copre la tratta costiera fra Lido Tre Archi e Porto San Giorgio. Il controllore, che al momento dell’episodio si trovava insieme a un collega, è stato aggredito da un giovane viaggiatore, di circa 20 anni, al quale aveva chiesto di fargli vedere il biglietto.

La reazione

Ma il ragazzo prima ha iniziato a inveire nei suoi confronti e poi l’ha colpito con un violento pugno a un orecchio. Il controllare è stato anche costretto a rivolgersi alle cure del pronto soccorso di Fermo dove i sanitari hanno diagnosticato una prognosi di 5 giorni. L’episodio è solo l’ultimo in ordine di tempo viste le aggressioni che si sono succedute negli ultimi anni, soprattutto nelle tratte della costa nord fermana o in quella che collega Fermo a Porto San Giorgio, fra le più gettonate da parte dell’utenza. Ci sono anche stati casi di sassaiole nei confronti dei mezzi del trasporto pubblico, poi aggressioni, intimidazioni nei confronti di autisti e controllori dei biglietti e altro ancora. Una violenza che quasi sempre scaturisce dalla richiesta di verificare il biglietto. Il caso è segnalato dalla sigla sindacale Usb che denuncia l’ennesimo atto di intimidazione e violenza ai danni del personale della Trasfer Steat attraverso una nota di Andrea Matè della stessa Usb Fermo. Matè sottolinea l’intenzione di «richiedere nuovamente un tavolo in Prefettura tra tutti i soggetti coinvolti; tavolo che già in passato era stato chiesto, proprio per il continuo ripetersi dei fatti di violenza nei confronti del personale». Lo stesso sindacalista ricorda che in passato il problema è stato affrontato ma a questi incontri né la sua sigla sindacale né le altre sono mai state invitate.