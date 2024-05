SANT’ELPIDIO A MARE Fiori ai residenti per abbellire vicoli e piazzette, contributi ai commercianti per nuove attività. In un centro storico che cambia e che in questo periodo è interessato da una miriade di cantieri, sono diverse le iniziative che puntano a valorizzare e rendere più appetibile il borgo medievale elpidiense. È di questi giorni l’iniziativa Sem in fiore, una campagna di sensibilizzazione al decoro urbano, con cui l’amministrazione comunale incentiva chi abita dentro le mura castellane a colorare vicoli, balconi, case e portici con fiori e piante.

L’azienda Pellegrini Garden ha collaborato al progetto, donando 250 piante che il Comune ha offerto ai residenti del centro interessati all’iniziativa. Inoltre, c’è la possibilità di acquistare con il 20% di sconto ulteriori essenze. Anche il negozio in piazza Matteotti “I fiori di Mi” ha sostenuto l’iniziativa, applicando sconti del 10%. A breve sarà indetto un concorso che premierà il vicolo più fiorito al fine di incentivare e valorizzare gli aspetti estetici, ambientali e turistici del paese. La via vincitrice riceverà una formella in ceramica decorata a mano che sarà affissa lungo il vicolo più suggestivo e fiorito. «Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento – nota l’assessore Michela Romagnoli, curatrice di Sem in fiore – alle aziende che hanno sostenuto l’idea e all’associazione Otzio nella persona di Rossano Orsili che ha seguito e coordinato l’intero progetto garantendone il successo. Siamo soddisfatti delle adesioni pervenute e dell’impegno dei cittadini nel contribuire a rendere più bello il nostro centro storico».

Il contributo

Nel frattempo, il Comune ha approvato anche per il 2024 il contributo teso all’apertura di nuove attività commerciali nella parte antica del paese. Il bando ricalca quello già varato negli anni scorsi e conferma il budget del 2023, per una somma di 24.000 euro. L’anno scorso ha registrato una partecipazione più numerosa che in passato, un buon segnale di risveglio e di interesse ad investire nel borgo elpidiense. Il bonus del Comune potrà arrivare fino ad un massimo di 300 euro mensili, per una durata di due anni, con cui i proprietari di negozi o attività artigianali potranno scaricare il costo degli affitti. Possono partecipare al bando anche i proprietari dei locali che andranno ad ospitare la nuova attività, in questo caso si possono ricevere al massimo 200 euro al mese. Oltre al commercio, è possibile partecipare anche per aperture di strutture turistico-ricettive. Il territorio interessato, oltre al perimetro delle mura storiche, è esteso fino a viale Roma.