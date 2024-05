PEDASO I carabinieri del Radiomobile di Fermo e della stazione di Pedaso stanno completando le indagini per ricostruire nei minimi particolari la serata di follia culminata con la morte di Giampiero Larivera, 54 anni, e il fermo per omicidio volontario, tentato omicidio e omissione di soccorso nei confronti del suo coetaneo e amico Stefano Asuni, il primo residente a Pedaso e il secondo a Monterubbiano.

Gli accertamenti

Mentre il paese è sotto choc per quanto avvenuto, decisivo il lavoro degli inquirenti che hanno a disposizione molti elementi fra cui le immagini delle telecamere di un’azienda artigianale della zona (e non solo) e soprattutto le testimonianze dei due gruppi che si sono fronteggiati. Tutto era nato dalla rimpatriata di una ventina di persone nate intorno al 1970 (ma c’erano anche nati nel ‘68 e ‘69, tutti amici da una vita) con una cena a “Il Faro”: poi la coda al bar “7° Cielo” dove si erano recati, in particolare, tre superstiti della cena, i due protagonisti principali dell’episodio e A.A., che ora diventa il testimone principe di quanto accaduto.

Dopo la prima lite nel locale, dove c’erano circa 10 ragazzi intorno ai 20 anno o poco più, il terzetto si era allontanato in auto, per fermarsi a poche centinaia di metri lungo via Garibaldi. Erano scesi sia la vittima che l’arrestato mentre l’altro era rimasto dentro. Qui i tre sono stati raggiunti da una parte del gruppo incrociato al bar. Uno dei ragazzi è salito sulla parte posteriore della vettura danneggiando il lunotto mentre ci sarebbe stato anche un lancio di sassi. Asuni, in preda alla concitazione, è ripartito subito, con nell’auto ancora A.A. che al momento dell’agguato non era riuscito a scendere perché la macchina aveva le portiere bloccate. Un meccanismo azionato perché Asuni ha un figlio di appena un anno. Quindi l’incidente, con l’auto che ha travolto sia Larivera che uno dei componenti del gruppo, D.V, 24 anni, residente a Campofilone, poi trasportato a Torrette. I due nell’auto non si sarebbero accorti di nulla, tanto che Asuni, dopo aver fatto scendere l’amico, si è diretto verso casa dove i carabinieri sono andati a prenderlo.

L’incrocio

La testimonianza del terzo componente del gruppo dei cinquantenni va incrociata con quella dei ragazzi che a mano a mano gli inquirenti hanno rintracciato. Abitano nei centri vicini, soprattutto lungo la Valdaso. Chi abita in zona l'altra notte ha solo sentito qualcuno litigare e alzare la voce, poi ha visto l’arrivo di carabinieri e ambulanze. Sgomento, ovviamente, fra i partecipanti alla cena, anche perché chi l'aveva organizzata, proprio per evitare che qualcuno alzasse troppo il gomito, aveva prestabilito un menù fisso con il ristorante, tanto che il vino, come raccontano, era perfino avanzato. Larivera, che lavorava con la madre Pina Agostini al ristorante La Bionda, era noto a tutti come una persona mite, un tipo che amava starsene in disparte. «Ha finito per andarci di mezzo senza aver fatto nulla», commentano gli amici.