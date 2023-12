URBINO Periodo di festeggiamenti in questi giorni a Urbino. «È uno dei periodi dell’anno in cui si discutono e si festeggiano numerose lauree – afferma il sindaco di Urbino Maurizio Gambini –. Questo ci fa molto piacere perché dimostra che la nostra realtà, la nostra università sono vive e attive. Tra l’altro ci fa piacere il numero sempre maggiore di studenti iscritti al nostro ateneo. Il divieto dell’utilizzo dei coriandoli, vorrei ricordare, essere però cosa normale. Non ci sarebbe stato bisogno di una modifica allo statuto, ma è assolutamente da rispettare. È giusto festeggiare, ma deve essere fatto rispettando la città.

Banditi i festoni

Non è infatti consentito sporcare luoghi pubblici, a prescindere all’ordinanza del Comune di Urbino, sottolinea Gambini. Quindi sono banditi coriandoli, stelle filanti o ogni altro tipo di festone che può sporcare la città per mantenere il decoro del centro storico.

Un esempio su tutti, dell’importanza di seguire questo divieto, lo fornisce la fontana in piazza della Repubblica che spesso è spenta perché i coriandoli bloccano le pompe di alimentazione che negli ultimi periodi sono state cambiate ben tre volte. Anche il consigliere comunale Lino Mechelli segue da vicino la situazione e sottolinea che «ben tre volte, nell’ultimo periodo, è stato necessario un intervento sulla fontana in piazza della Repubblica per via di danni causati dai coriandoli lanciati per i festeggiamenti per le lauree – sottolinea –. Sono inoltre numerose le strade che diventano pericolose, in alcuni periodi dell’anno, anche a causa di coriandoli che insieme a pioggia, neve e ghiaccio, rendono particolarmente difficile il percorso».

Questione anche di sicurezza

Si tratta dunque di decoro urbano, ma anche di sicurezza per chi, le vie del centro, ogni giorno le vive. Un appello da parte del sindaco anche verso i rappresentanti degli studenti «perché è spiacevole dover multare chi si laurea nella nostra città. Ma bisogna sapere che in città i coriandoli non si possono usar». Il tema è stato particolarmente trattato sui social network in questi giorni in cui le multe sono state diverse per l’ammontare di 50 euro a multa che in casi di particolare impatto può arrivare anche a 400 euro.