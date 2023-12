Coriandoli in piazza a Urbino per le feste di laurea: ​prime multe dei vigili. «Intasano la fontana»

URBINO - Festeggiare sì, ma con rispetto del contesto: cioè il cuore di un centro storico tutelato dall'Unesco. Ma qualcuno, a Urbino, ha deciso di eccedere: alcuni ragazzi sono stati multati dalla Polizia locale per l'utlilizzo di coriandoli per le feste di laurea in piazza della Repubblica. Cosa vietata da un'apposita ordinanza. I coriandoli, infatti, oltre che imbrattare, intasano la fontana.

A rivelarlo, racconta "Il Ducato", è stato il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, in occasione dell’inaugurazione del furgone infortunistica per la Polizia locale a piazza duca Federico: “Negli ultimi giorni sono scattate multe da parte della Polizia locale: i coriandoli lanciati per festeggiare le lauree intasano la fontana”.

Questo modo di festeggiare è vietato da un’ordinanza dell’agosto 2022, che blocca il lancio di “coriandoli, riso o altri materiali che, cadendo, provocano l’insudiciamento del suolo pubblico”. L'abitudeine, però, è rimasta piuttosto diffusa, tanto che, in occasione della sessione di laurea di dicembre e delle festività di natalizia, la polizia muncipale ha intensificato i controlli e le relative sanzioni.