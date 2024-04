CIVITANOVA Fuoco nella notte a Santa Maria Apparente dove una casa vacanze è stata presa di mira da ignoti. Fiamme alte fino a due metri provocate spargendo benzina fino al portone della struttura ricettiva. Nessun dubbio sull’origine dolosa dell’incendio che appare come un gesto intimidatorio. Non nei confronti dei titolari della casa vacanze ma di due ospiti che da qualche giorno soggiornano in una stanza presa in affitto. Questa l’ipotesi su cui sta indagando la polizia. Danni fortunatamente limitati: annerito il portone di ingresso, una parte dei muri e bruciata l’erba sintetica che ricopre il giardino.

La ricostruzione

L’allarmante episodio è avvenuto intorno alle 23 di venerdì sera. Si tratta di un’ampia villetta su più livelli con corte interna recintata da un muretto. La titolare con i suoi familiari abita nei piani superiori della struttura. Per questo fine settimana di aprile, sono diversi gli ospiti nella casa vacanze. Tra loro, anche una giovane coppia sui 30 anni che vi alloggia da qualche giorno. L’altra sera, hanno ricevuto alcune persone nella loro stanza con cui hanno trascorso la serata, secondo quanto emerso dai primi accertamenti. Poi queste persone sono andate via. Dopo un po’ di tempo, però, la titolare racconta di aver sentito sbattere il cancello della recinzione e, affacciandosi, ha visto che era stata tirata all’interno della corte una tanica di plastica. Quindi il rumore di un’auto che è ripartita sgommando. È stata proprio la titolare ad accorgersi dell’incendio e a dare l’allarme. Tutti, familiari e ospiti, sono usciti dalla casa vacanze e sono andati in strada. Chi ha appiccato il fuoco aveva, evidentemente, scavalcato la recinzione e poi versato la benzina contenuta nella tanica fino all’ingresso, creando una sorta di miccia. Quindi è stato dato fuoco alla striscia di benzina che in poco tempo è arrivata fin sotto la porta attraversando tutto il giardino. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio insieme alla polizia, che si è avvalsa anche del reparto della scientifica per effettuare i rilievi.



Le conseguenze

Il tappeto di erba sintetica è bruciato ma solo nei punti in cui era stato cosparso il liquido infiammabile, essendo di un materiale che non deve propagare le fiamme. Fortunatamente queste non hanno intaccato gli arredi esterni. Secondo gli investigatori, ad appiccare l’incendio potrebbero essere state alcune delle persone ospitate dalla coppia che alloggia nella struttura. L’ipotesi sulla quale sta lavorando la polizia, come detto, è che gli ignoti volessero spaventare i due trentenni. Ancora stretto riserbo su quali possano essere le motivazioni alla base del gesto intimidatorio. Le indagini proseguono.