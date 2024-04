CIVITANOVA Costerà 15mila euro il video promozionale per la prossima stagione estiva. Si tratta di una nuova produzione ma che vede alla regia sempre Daniele Graziani dello studio Cuk. Uno spot che sarà poi fatto passare per i principali canali social. Ormai una tradizione quella di realizzare ogni anno un nuovo video per promuovere la città. Aveva iniziato nel 2015 l’amministrazione Corvatta che commissionò il progetto al regista civitanovese Paolo Doppieri.

Le produzioni

Fu prodotto “Civitanova wonderful life”, presentato a marzo, con protagonisti volti noti e meno noti dei civitanovesi. Poi arrivò il covid e l’amministrazione Ciarapica, insieme all’associazione dei balneari, decise di realizzare un nuovo filmato con il senso della rinascita, affidando la regia sempre a Doppieri. Il 2021, invece, è l’anno di “Vitamina mare”. Non un solo video ma una mini serie con trama che si esplica nello spot conclusivo. Protagonisti il compianto attore locale, Luigi Ciucci, e Vittorio Brumotti, star di Striscia la Notizia, in sella alla sua bici. L’anno scorso, invece, il titolo è stato “Civitanova unisce” con le riprese di un lungo serpentone di persone che si tenevano per mano su tutto il litorale civitanovese. Quest’anno, invece, si torna alla serie.

Il progetto

Il progetto presentato da Daniele “Cuk” Graziani si sviluppa su un main video finale della durata di tre minuti, anticipato da 5 mini video introduttivi della durata massima di 90 secondi. Previsto anche un reportage fotografico a carattere istituzionale. Il main video dovrà essere lanciato entro il 15 giugno, il primo di quelli introduttivi nei prossimi giorni. Non ci sarà un unico protagonista, ma una serie di personaggi pubblici, conosciuti anche a livello nazionale, che si ritroveranno a trascorrere la loro estate a Civitanova. Tra gli altri, la giovanissima attrice civitanovese Maria Elena Matteucci, Pierpaolo Petrelli, Dj ed ex velino di Striscia la Notizia, la blogger Abbia Maswi e l'attore Enrico Verdicchio.

Il successo

«Sulla scia del successo riscontrato dalle passate campagne promozionali – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica che ha anche la delega al turismo – realizzeremo, grazie all'elevata esperienza professionale di Daniele Graziani, un nuovo video volto a promuovere l'accoglienza della Città per il periodo estivo. Le immagini rappresenteranno e valorizzeranno l'attrattività turistica di Civitanova con tempistiche anticipate rispetto all'avvio della stagione balneare in modo da invogliare i potenziali turisti a scegliere Civitanova». Il video, anzi i video, sono stati pensati per una loro distribuzione sui social media. Il regista parla di «formati e stili innovativi studiati per catturare l’attenzione del pubblico on line e per trasmettere al meglio l’anima vibrante della città».