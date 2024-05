Macerata, anziano investito in pieno centro: è caccia al pirata della strada che lo ha travolto

MACERATA - Caccia all'automobilista pirata che ieri sera (10 maggio), intorno alle 19.40, ha trovolto un anziano nel centro abitato di Macerata, in Borgo San Giuliano.

La corsa in ospedale

L'uomo è stato trasportato in ospedale ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi di rito la polizia stradale e, in ausilio, una Volante della Questura. Gli agenti stanno raccogliendo alcune testimonianze.